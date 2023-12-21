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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 гру, 2023 12:28
vitaliiangel
та да
под'йо# засчитан
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Додано: Чет 21 гру, 2023 12:31
Andrey2512 написав:andreyiskra
У меня тоже до марта котлеты )
Влипли, ребята, уже в минус
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Додано: Чет 21 гру, 2023 13:57
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Додано: Чет 21 гру, 2023 14:31
Proofy написав: Andrey2512 написав:andreyiskra
У меня тоже до марта котлеты )
Влипли, ребята, уже в минус
сдав на тот депо по 38.5
+%%
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flysoulfly
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Додано: Чет 21 гру, 2023 14:34
vitaliiangel,
А тим часом Райф 37.69 -> 37.67
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Додано: Чет 21 гру, 2023 14:46
Zochan написав:vitaliiangel
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А тим часом Райф 37.69 -> 37.67
а Акция 37,69 ?
это кидалово!
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Додано: Чет 21 гру, 2023 15:21
flysoulfly написав: Zochan написав:vitaliiangel
,
А тим часом Райф 37.69 -> 37.67
а Акция 37,69 ?
это кидалово!
блд 100%
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vitaliiangel
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