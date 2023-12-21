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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:28

vitaliiangel
та да :mrgreen: под'йо# засчитан
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:31

  Andrey2512 написав:andreyiskra

У меня тоже до марта котлеты )
Влипли, ребята, уже в минус
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:57

Очередь за подарками

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:31

  Proofy написав:
  Andrey2512 написав:andreyiskra

У меня тоже до марта котлеты )
Влипли, ребята, уже в минус
сдав на тот депо по 38.5 :?
+%%
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:34

Re: Клуб 200К - Теребеньки

vitaliiangel,
А тим часом Райф 37.69 -> 37.67
Zochan
 
Повідомлень: 913
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:46

  Zochan написав:vitaliiangel,
А тим часом Райф 37.69 -> 37.67
а Акция 37,69 ?
это кидалово!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 15:21

  flysoulfly написав:
  Zochan написав:vitaliiangel,
А тим часом Райф 37.69 -> 37.67
а Акция 37,69 ?
это кидалово!

блд 100%
vitaliiangel
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Повідомлень: 21322
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
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Чет 21 гру, 2023 11:56
Proofy

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