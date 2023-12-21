RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 517518519520
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:28

vitaliiangel
та да :mrgreen: под'йо# засчитан
flysoulfly
 
Повідомлень: 3933
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1401 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:31

  Andrey2512 написав:andreyiskra

У меня тоже до марта котлеты )
Влипли, ребята, уже в минус
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2221
З нами з: 24.10.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:57

Очередь за подарками

Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21325
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3318 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:31

  Proofy написав:
  Andrey2512 написав:andreyiskra

У меня тоже до марта котлеты )
Влипли, ребята, уже в минус
сдав на тот депо по 38.5 :?
+%%
flysoulfly
 
Повідомлень: 3933
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1401 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:34

Re: Клуб 200К - Теребеньки

vitaliiangel,
А тим часом Райф 37.69 -> 37.67
Zochan
 
Повідомлень: 913
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:46

  Zochan написав:vitaliiangel,
А тим часом Райф 37.69 -> 37.67
а Акция 37,69 ?
это кидалово!
flysoulfly
 
Повідомлень: 3933
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1401 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:04

  flysoulfly написав:это кидалово!
райф любит своих клиентов. все в райф!
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21325
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3318 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 517518519520
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 992, 993, 994
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9936 2086899
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 17:03
prodigy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10587)
21.12.2023 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.