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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:28

vitaliiangel
та да :mrgreen: под'йо# засчитан
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 12:31

  Andrey2512 написав:andreyiskra

У меня тоже до марта котлеты )
Влипли, ребята, уже в минус
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 13:57

Очередь за подарками

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:31

  Proofy написав:
  Andrey2512 написав:andreyiskra

У меня тоже до марта котлеты )
Влипли, ребята, уже в минус
сдав на тот депо по 38.5 :?
+%%
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:34

Re: Клуб 200К - Теребеньки

vitaliiangel,
А тим часом Райф 37.69 -> 37.67
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 14:46

  Zochan написав:vitaliiangel,
А тим часом Райф 37.69 -> 37.67
а Акция 37,69 ?
это кидалово!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 17:04

  flysoulfly написав:это кидалово!
райф любит своих клиентов. все в райф!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 19:00

  vitaliiangel написав:Зображення

,,Свято наближається, свято наближається,,. :D Психанув сьогодні змотався і у райфі відмітився в клЮбах 50 та 200. Гроші з зданих синіх по 38,20.
Хто знає скілько ліміт можливо запхати тисяч папіру в кешін райфу? Ледве 150 получилося. Чогось писало ,,суточний ліміт перевищено,,. З отими постійними вертаннями ящиком відносно непоганих купюр. Ще й прийшлося в касі поповнювати. Поки ,,грався,,з кешіном та тупив на диванчику з отим відкриттям депо, курс впав на 2 копійки. :D До 37,67. 138 гривнів не використаних ще й на хлібчик залишилось.
А зараз таки ой вей, вже в додатку пише курс 37,89. До речі вдень писало що можливо поміняти по ,,акційному курсу,, 250 тисяч.Без вказівки точних цифр ще й з тестом що ,,курс долара та ойро може змінюватися,, :mrgreen: Хитрі які. Думка була що не просто так дописочка. Міг встряти.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 19:03

  alex lem написав:Гроші з зданих синіх по 38,20.
я сдал синие по 38,27 и через некоторое время курсы пошли вниз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 19:10

Re: Клуб 200К - Теребеньки

alex lem написав: А зараз таки ой вей, вже в додатку пише курс 37,89.

Райф сьогодні, якийсь психований :)
Zochan
 
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