vitaliiangel
та да под'йо# засчитан
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 21 гру, 2023 12:31
Додано: Чет 21 гру, 2023 13:57
Очередь за подарками
Додано: Чет 21 гру, 2023 14:31
Додано: Чет 21 гру, 2023 14:34
Re: Клуб 200К - Теребеньки
vitaliiangel,
А тим часом Райф 37.69 -> 37.67
Додано: Чет 21 гру, 2023 14:46
Додано: Чет 21 гру, 2023 17:04
Додано: Чет 21 гру, 2023 19:00
,,Свято наближається, свято наближається,,. Психанув сьогодні змотався і у райфі відмітився в клЮбах 50 та 200. Гроші з зданих синіх по 38,20.
Хто знає скілько ліміт можливо запхати тисяч папіру в кешін райфу? Ледве 150 получилося. Чогось писало ,,суточний ліміт перевищено,,. З отими постійними вертаннями ящиком відносно непоганих купюр. Ще й прийшлося в касі поповнювати. Поки ,,грався,,з кешіном та тупив на диванчику з отим відкриттям депо, курс впав на 2 копійки. До 37,67. 138 гривнів не використаних ще й на хлібчик залишилось.
А зараз таки ой вей, вже в додатку пише курс 37,89. До речі вдень писало що можливо поміняти по ,,акційному курсу,, 250 тисяч.Без вказівки точних цифр ще й з тестом що ,,курс долара та ойро може змінюватися,, Хитрі які. Думка була що не просто так дописочка. Міг встряти.
Додано: Чет 21 гру, 2023 19:03
Додано: Чет 21 гру, 2023 19:10
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Райф сьогодні, якийсь психований
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