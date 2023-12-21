В нас не так жирно було зранку білі 38,05-38,10. То й не жаднічав. Хай вже 38,2. Рахував у райфі зазор 51 коп, а вийшло навіть 53 коп на долярі.
І схоже до вечора обмінки в нас теж понизили прийом на 5-10 коп
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Додано: Чет 21 гру, 2023 19:13
В нас не так жирно було зранку білі 38,05-38,10. То й не жаднічав. Хай вже 38,2. Рахував у райфі зазор 51 коп, а вийшло навіть 53 коп на долярі.
І схоже до вечора обмінки в нас теж понизили прийом на 5-10 коп
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