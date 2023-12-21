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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 518519520521
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 19:13

  vitaliiangel написав:
  alex lem написав:Гроші з зданих синіх по 38,20.
я сдал синие по 38,27 и через некоторое время курсы пошли вниз.

В нас не так жирно було зранку білі 38,05-38,10. То й не жаднічав. Хай вже 38,2. Рахував у райфі зазор 51 коп, а вийшло навіть 53 коп на долярі.
І схоже до вечора обмінки в нас теж понизили прийом на 5-10 коп
alex lem
 
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