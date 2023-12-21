В нас не так жирно було зранку білі 38,05-38,10. То й не жаднічав. Хай вже 38,2. Рахував у райфі зазор 51 коп, а вийшло навіть 53 коп на долярі.
І схоже до вечора обмінки в нас теж понизили прийом на 5-10 коп
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Додано: Чет 21 гру, 2023 19:13
В нас не так жирно було зранку білі 38,05-38,10. То й не жаднічав. Хай вже 38,2. Рахував у райфі зазор 51 коп, а вийшло навіть 53 коп на долярі.
І схоже до вечора обмінки в нас теж понизили прийом на 5-10 коп
Додано: Чет 21 гру, 2023 19:35
сейчас можно сдавать только, если есть где сразу же обратно откупить. вангую 27-29 некоторые банки ещё устроят распродажу
Додано: Чет 21 гру, 2023 20:45
Re: Клуб 200К - Теребеньки
[url="https://finance.liga.net/ua/ekonomika/novosti/minfin-zapustyv-plan-b-cherez-zatrymku-z-hroshyma-vid-yevrosoiuzu-i-ssha"]Мінфін запускає план Б через затримку фінансування від ЄС та США[/url]
Додано: Чет 21 гру, 2023 21:24
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