В нас не так жирно було зранку білі 38,05-38,10. То й не жаднічав. Хай вже 38,2. Рахував у райфі зазор 51 коп, а вийшло навіть 53 коп на долярі.
І схоже до вечора обмінки в нас теж понизили прийом на 5-10 коп
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Додано: Чет 21 гру, 2023 19:13
В нас не так жирно було зранку білі 38,05-38,10. То й не жаднічав. Хай вже 38,2. Рахував у райфі зазор 51 коп, а вийшло навіть 53 коп на долярі.
І схоже до вечора обмінки в нас теж понизили прийом на 5-10 коп
Додано: Чет 21 гру, 2023 19:35
сейчас можно сдавать только, если есть где сразу же обратно откупить. вангую 27-29 некоторые банки ещё устроят распродажу
Додано: Чет 21 гру, 2023 20:45
Re: Клуб 200К - Теребеньки
[url="https://finance.liga.net/ua/ekonomika/novosti/minfin-zapustyv-plan-b-cherez-zatrymku-z-hroshyma-vid-yevrosoiuzu-i-ssha"]Мінфін запускає план Б через затримку фінансування від ЄС та США[/url]
Додано: Чет 21 гру, 2023 21:24
Додано: П'ят 22 гру, 2023 08:43
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Признавайтесь, кто это из форумчан?)
Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:42
Що там за відео? Немає у літньої людини тікток,контакт та іншого часу заміщення. Тільки по суті питання а не встановити непотріб до хламофону
Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:45
тупой чувак. засунул бы им в тумбу и всё, нашёл сенсацию. Нафиг он принял от кого-то эту купюру пусть объяснит.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:48
sens по суті, один із коментів:
у діда не беруть синю сотку, дід вчинив шкандаль.
"Я як колишня працівниця Приват банку , а саме касир. Можу сказати одне, коли мене навчали то, старший касир казала, що в них типу така політика не брати зношені купюри , а особливо іноземну валюту"
Не обов"язково засирати смартфон тік-токами.
Дивлюся на старому "пеньку" з озу 3Г.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:52
vitaliiangel там не тупой чувак, там таке вміння працювати з відмовами.
цих телепнів в приматі весь вік учать "працювати з відмовами" , тести здають
а безтолкові.
Нехай би завкаси вийняла зі свого гаманця пачку емісійних соток , вибрала одну і показала діду - дивіться. як має виглядати платіжна купюра.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:00
это проблема не только в привате. Нет объективных критериев какая купюра изношена. Каждый кассир выдумывает свои. С другой стороны, мне кассиры говорили, что сами клиенты отказываются брать мусор, и постепенно он накапливается.
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