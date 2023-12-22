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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 519520521522>
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 19:13

  vitaliiangel написав:
  alex lem написав:Гроші з зданих синіх по 38,20.
я сдал синие по 38,27 и через некоторое время курсы пошли вниз.

В нас не так жирно було зранку білі 38,05-38,10. То й не жаднічав. Хай вже 38,2. Рахував у райфі зазор 51 коп, а вийшло навіть 53 коп на долярі.
І схоже до вечора обмінки в нас теж понизили прийом на 5-10 коп
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 19:35

  alex lem написав:
  vitaliiangel написав:
  alex lem написав:Гроші з зданих синіх по 38,20.
я сдал синие по 38,27 и через некоторое время курсы пошли вниз.

В нас не так жирно було зранку білі 38,05-38,10. То й не жаднічав. Хай вже 38,2. Рахував у райфі зазор 51 коп, а вийшло навіть 53 коп на долярі.
І схоже до вечора обмінки в нас теж понизили прийом на 5-10 коп

сейчас можно сдавать только, если есть где сразу же обратно откупить. вангую 27-29 некоторые банки ещё устроят распродажу
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 20:45

Re: Клуб 200К - Теребеньки

[url="https://finance.liga.net/ua/ekonomika/novosti/minfin-zapustyv-plan-b-cherez-zatrymku-z-hroshyma-vid-yevrosoiuzu-i-ssha"]Мінфін запускає план Б через затримку фінансування від ЄС та США[/url]
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 21:24

  vitaliiangel написав:
вангую 27-29 некоторые банки ещё устроят распродажу
рас'продажа!
два'продажа!
три'продажа!
банк продан! :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 08:43

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Признавайтесь, кто это из форумчан?)

https://vm.tiktok.com/ZM6kT5amU/
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:42

  Andrey2512 написав:Признавайтесь, кто это из форумчан?)

https://vm.tiktok.com/ZM6kT5amU/

Що там за відео? Немає у літньої людини тікток,контакт та іншого часу заміщення. Тільки по суті питання а не встановити непотріб до хламофону
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:45

  Andrey2512 написав:Признавайтесь, кто это из форумчан?)

https://vm.tiktok.com/ZM6kT5amU/

тупой чувак. засунул бы им в тумбу и всё, нашёл сенсацию. Нафиг он принял от кого-то эту купюру пусть объяснит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:48

sens по суті, один із коментів:

у діда не беруть синю сотку, дід вчинив шкандаль.
"Я як колишня працівниця Приват банку , а саме касир. Можу сказати одне, коли мене навчали то, старший касир казала, що в них типу така політика не брати зношені купюри , а особливо іноземну валюту"

Не обов"язково засирати смартфон тік-токами.
Дивлюся на старому "пеньку" з озу 3Г.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:52

vitaliiangel там не тупой чувак, там таке вміння працювати з відмовами.
цих телепнів в приматі весь вік учать "працювати з відмовами" , тести здають
а безтолкові.
Нехай би завкаси вийняла зі свого гаманця пачку емісійних соток , вибрала одну і показала діду - дивіться. як має виглядати платіжна купюра.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:00

  Goodman написав:vitaliiangel там не тупой чувак, там таке вміння працювати з відмовами.
цих телепнів в приматі весь вік учать "працювати з відмовами" , тести здають
а безтолкові.
Нехай би завкаси вийняла зі свого гаманця пачку емісійних соток , вибрала одну і показала діду - дивіться. як має виглядати платіжна купюра.

это проблема не только в привате. Нет объективных критериев какая купюра изношена. Каждый кассир выдумывает свои. С другой стороны, мне кассиры говорили, что сами клиенты отказываются брать мусор, и постепенно он накапливается.
vitaliiangel
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