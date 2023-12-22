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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:18

Не мешайте тиктокерам работать
Им контент нужен
Он сам эту сотку намазал чем-то
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:24

emeta дії приматовців теж далекі від ідеалу, тре касирці не чат у смарті показувати , а чітко на камеру перелічити причини відправки конкретної купюри на інкассо. Постійно ця каса зашугана , зашугана мат відповідальністью.
Goodman
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