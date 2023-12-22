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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:18

Не мешайте тиктокерам работать
Им контент нужен
Он сам эту сотку намазал чем-то
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:24

emeta дії приматовців теж далекі від ідеалу, тре касирці не чат у смарті показувати , а чітко на камеру перелічити причини відправки конкретної купюри на інкассо. Постійно ця каса зашугана , зашугана мат відповідальністью.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:13

Re: Клуб 200К - Теребеньки

давали уже документ где четко расписано какой размер каких повреждение должны принимать
ну и тумба да
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:44

  vitaliiangel написав:
  alex lem написав:Гроші з зданих синіх по 38,20.
я сдал синие по 38,27 и через некоторое время курсы пошли вниз.
Дилетанты, 38.35, расстался с синим, восток дело тонкое.
Proofy
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