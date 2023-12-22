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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:18
Не мешайте тиктокерам работать
Им контент нужен
Он сам эту сотку намазал чем-то
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emeta
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:24
emeta дії приматовців теж далекі від ідеалу, тре касирці не чат у смарті показувати , а чітко на камеру перелічити причини відправки конкретної купюри на інкассо. Постійно ця каса зашугана , зашугана мат відповідальністью.
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Goodman
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:13
давали уже документ где четко расписано какой размер каких повреждение должны принимать
ну и тумба да
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nekefer
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:44
vitaliiangel написав: alex lem написав:
Гроші з зданих синіх по 38,20.
я сдал синие по 38,27 и через некоторое время курсы пошли вниз.
Дилетанты, 38.35, расстался с синим, восток дело тонкое.
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Proofy
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:55
Де ви такі курси берете? Дніпро сьогодні ледве по 38.05 сплавив.
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ihorsic
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:05
ihorsic написав:
Де ви такі курси берете? Дніпро сьогодні ледве по 38.05 сплавив.
поздно потому что
в Днепре вчера 38,25 слился немного
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emeta
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:26
Форумчанин би скористався тумбою
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:34
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Investor_K
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:40
Investor_K написав:
https://economics.today.ua/nbu-viyaviv-problemi-u-p-yati-bankah-sered-yakih-odin-derzhavnij/
Що це за банки?
сенс 100%
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:01
vitaliiangel написав: Investor_K написав:
https://economics.today.ua/nbu-viyaviv-problemi-u-p-yati-bankah-sered-yakih-odin-derzhavnij/
Що це за банки?
сенс 100%
укрэксим
было ж уже
то ли интервью Рожковой то ли еще что
еще подумал "будут резать под елочку, но типа ж не должны, может еще какой выкрутас"
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cohan
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