RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 519520521522
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:18

Не мешайте тиктокерам работать
Им контент нужен
Он сам эту сотку намазал чем-то
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2768
З нами з: 19.03.09
Подякував: 137 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:24

emeta дії приматовців теж далекі від ідеалу, тре касирці не чат у смарті показувати , а чітко на камеру перелічити причини відправки конкретної купюри на інкассо. Постійно ця каса зашугана , зашугана мат відповідальністью.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6279
З нами з: 23.11.14
Подякував: 753 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:13

Re: Клуб 200К - Теребеньки

давали уже документ где четко расписано какой размер каких повреждение должны принимать
ну и тумба да
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 793
З нами з: 24.10.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:44

  vitaliiangel написав:
  alex lem написав:Гроші з зданих синіх по 38,20.
я сдал синие по 38,27 и через некоторое время курсы пошли вниз.
Дилетанты, 38.35, расстался с синим, восток дело тонкое.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2226
З нами з: 24.10.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:55

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Де ви такі курси берете? Дніпро сьогодні ледве по 38.05 сплавив.
ihorsic
 
Повідомлень: 1197
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:05

  ihorsic написав:Де ви такі курси берете? Дніпро сьогодні ледве по 38.05 сплавив.


поздно потому что
в Днепре вчера 38,25 слился немного
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2768
З нами з: 19.03.09
Подякував: 137 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:26

  Andrey2512 написав:Признавайтесь, кто это из форумчан?)

https://vm.tiktok.com/ZM6kT5amU/

Форумчанин би скористався тумбою
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1953
З нами з: 19.02.14
Подякував: 541 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:34

Re: Клуб 200К - Теребеньки

https://economics.today.ua/nbu-viyaviv- ... erzhavnij/
Що це за банки?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9367
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:40

  Investor_K написав:https://economics.today.ua/nbu-viyaviv-problemi-u-p-yati-bankah-sered-yakih-odin-derzhavnij/
Що це за банки?

сенс 100%
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21337
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 3318 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:01

  vitaliiangel написав:
  Investor_K написав:https://economics.today.ua/nbu-viyaviv-problemi-u-p-yati-bankah-sered-yakih-odin-derzhavnij/
Що це за банки?

сенс 100%


укрэксим
было ж уже
то ли интервью Рожковой то ли еще что
еще подумал "будут резать под елочку, но типа ж не должны, может еще какой выкрутас"
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6462
З нами з: 27.09.19
Подякував: 112 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 519520521522
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 995, 996, 997
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9963 2091571
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 гру, 2023 18:06
serg1974

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5565)
22.12.2023 17:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.