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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 520521522523
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:50

Re: Клуб 200К - Теребеньки

А еще 4 негосы? Есть идеи?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:55

  Investor_K написав:А еще 4 негосы? Есть идеи?

Что нибудь из того что постоянно хоронят на протяжении длительного периода времени... мотор, альянс...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:07

  cohan написав:укрэксим

укрэксим вечно убыточным был, это фактически труп, накачиваемый деньгами с бюджета. Я думаю это с альфой, национализировать то национализировали но от этого лучше не стало ей
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:48

  kuzmich написав:
  cohan написав:укрэксим

укрэксим вечно убыточным был, это фактически труп, накачиваемый деньгами с бюджета. Я думаю это с альфой, национализировать то национализировали но от этого лучше не стало ей

там вроде каких-то нарушений понаходили, после национализации, где-то попадалась новость. Из валюты в кассе только мусор, для меня это показатель "здоровья" банка.
vitaliiangel
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