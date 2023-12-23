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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:50
А еще 4 негосы? Есть идеи?
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Investor_K
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:55
Investor_K написав:
А еще 4 негосы? Есть идеи?
Что нибудь из того что постоянно хоронят на протяжении длительного периода времени... мотор, альянс...
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WallNutPen
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Додано: Суб 23 гру, 2023 00:07
cohan написав:
укрэксим
укрэксим вечно убыточным был, это фактически труп, накачиваемый деньгами с бюджета. Я думаю это с альфой, национализировать то национализировали но от этого лучше не стало ей
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kuzmich
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Додано: Суб 23 гру, 2023 00:48
kuzmich написав: cohan написав:
укрэксим
укрэксим вечно убыточным был, это фактически труп, накачиваемый деньгами с бюджета. Я думаю это с альфой, национализировать то национализировали но от этого лучше не стало ей
там вроде каких-то нарушений понаходили, после национализации, где-то попадалась новость. Из валюты в кассе только мусор, для меня это показатель "здоровья" банка.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 23 гру, 2023 01:36
vitaliiangel написав: kuzmich написав: cohan написав:
укрэксим
укрэксим вечно убыточным был, это фактически труп, накачиваемый деньгами с бюджета. Я думаю это с альфой, национализировать то национализировали но от этого лучше не стало ей
там вроде каких-то нарушений понаходили, после национализации, где-то попадалась новость. Из валюты в кассе только мусор, для меня это показатель "здоровья" банка.
в сенсе пока все купюры ок попадались
в привате тоже в большинстве сейчас валюта не айс , это тоже показатель его здоровья?
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bems654556
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Додано: Суб 23 гру, 2023 01:50
bems654556 написав:
в привате тоже в большинстве сейчас валюта не айс , это тоже показатель его здоровья?
Ну да
Чем больше мусора, тем банк здоровее, т.е. более выполняющий требования НБУ: принимает мусор, не отказывается и кассы валютой всегда полны, т.е. недостатка налички нет.
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moveton
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Додано: Суб 23 гру, 2023 08:59
bems654556 написав:
в привате тоже в большинстве сейчас валюта не айс , это тоже показатель его здоровья?
в привате есть тумбы и слишком много клиентов, каждый засунет купюру с пятнами куда его потом девать? мусор в кассах накапливается, и пока его не раздадут/распродадут, новые не подвезут. Это мне кассир сказала. Ведёт ли такая политика к здоровью банка? Я с приватом из-за мусора не играюсь. Минус один клиент. Ещё несколько млн таких как я и банк на мусорку. Сейчас кстати клиентами не разбрасываются. 6 млн беженцев - каждый банк полинял на какое-то количество клиентов.
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vitaliiangel
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