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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:50

Re: Клуб 200К - Теребеньки

А еще 4 негосы? Есть идеи?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:55

  Investor_K написав:А еще 4 негосы? Есть идеи?

Что нибудь из того что постоянно хоронят на протяжении длительного периода времени... мотор, альянс...
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:07

  cohan написав:укрэксим

укрэксим вечно убыточным был, это фактически труп, накачиваемый деньгами с бюджета. Я думаю это с альфой, национализировать то национализировали но от этого лучше не стало ей
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 00:48

  kuzmich написав:
  cohan написав:укрэксим

укрэксим вечно убыточным был, это фактически труп, накачиваемый деньгами с бюджета. Я думаю это с альфой, национализировать то национализировали но от этого лучше не стало ей

там вроде каких-то нарушений понаходили, после национализации, где-то попадалась новость. Из валюты в кассе только мусор, для меня это показатель "здоровья" банка.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 01:36

  vitaliiangel написав:
  kuzmich написав:
  cohan написав:укрэксим

укрэксим вечно убыточным был, это фактически труп, накачиваемый деньгами с бюджета. Я думаю это с альфой, национализировать то национализировали но от этого лучше не стало ей

там вроде каких-то нарушений понаходили, после национализации, где-то попадалась новость. Из валюты в кассе только мусор, для меня это показатель "здоровья" банка.

в сенсе пока все купюры ок попадались

в привате тоже в большинстве сейчас валюта не айс , это тоже показатель его здоровья?
bems654556
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 01:50

  bems654556 написав:в привате тоже в большинстве сейчас валюта не айс , это тоже показатель его здоровья?

Ну да :D Чем больше мусора, тем банк здоровее, т.е. более выполняющий требования НБУ: принимает мусор, не отказывается и кассы валютой всегда полны, т.е. недостатка налички нет.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 08:59

  bems654556 написав:в привате тоже в большинстве сейчас валюта не айс , это тоже показатель его здоровья?
в привате есть тумбы и слишком много клиентов, каждый засунет купюру с пятнами куда его потом девать? мусор в кассах накапливается, и пока его не раздадут/распродадут, новые не подвезут. Это мне кассир сказала. Ведёт ли такая политика к здоровью банка? Я с приватом из-за мусора не играюсь. Минус один клиент. Ещё несколько млн таких как я и банк на мусорку. Сейчас кстати клиентами не разбрасываются. 6 млн беженцев - каждый банк полинял на какое-то количество клиентов.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 10:16

Re: Клуб 200К - Теребеньки

ого приват чемпион 37,73
nekefer
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:23

  moveton написав:
  bems654556 написав:в привате тоже в большинстве сейчас валюта не айс , это тоже показатель его здоровья?

Ну да :D Чем больше мусора, тем банк здоровее, т.е. более выполняющий требования НБУ: принимает мусор, не отказывается и кассы валютой всегда полны, т.е. недостатка налички нет.

Вчора приват видав замовлення синіми. Мабуть, ВА очікує... :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:24

  vitaliiangel написав:
  bems654556 написав:в привате тоже в большинстве сейчас валюта не айс , это тоже показатель его здоровья?
в привате есть тумбы и слишком много клиентов, каждый засунет купюру с пятнами куда его потом девать? мусор в кассах накапливается, и пока его не раздадут/распродадут, новые не подвезут. Это мне кассир сказала. Ведёт ли такая политика к здоровью банка? Я с приватом из-за мусора не играюсь. Минус один клиент. Ещё несколько млн таких как я и банк на мусорку. Сейчас кстати клиентами не разбрасываются. 6 млн беженцев - каждый банк полинял на какое-то количество клиентов.


Та да, у вас якесь гіпербілізоване "Я".
За якийсь місяць банками було продано онлайн 250 млн доларів,
таких чином, таких валютчиків як ви,
що, грубо, в місяць міняли в 20 банках (20*1300=26000),
приблизно 9615 чоловік.
Це при умові, що все куплене онлайн пішло в обмінки,
що навряд чи,
частина покупців просто конвертувала зароблене де подешевше.
Тобто, таких як ви, реально навіть менше, чим 9615,
а ймовірно треба ще поділити на 10.
Це аж ніяк не мільйони, і не сотні тисяч, і навіть не десятки тисяч клієнтів.

Засовувати валюти в термінал - знов таки удєл не тільки лише усіх,
а лише тих, хто постійно займається сортуванням доларів для обмінок, читайте, валютчиків, яких, ХА, знов таки, аж ніяк не мільйони, і навіть не сотні тисяч.

p.s. Я не валютчик, і мені, приміром, дякувати Богу, ще не доводилось засовувати доляри у термінал, не було потреби, хоча за нагоди кілька разів і каруселив, і 1996-й долар отримував, але все якось тихо розійшлось по касам банків.
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Суб 23 гру, 2023 14:29, всього редагувалось 2 разів.
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