Та не. Это говорят, что сейчас ракета стартует, весь долларовый хлам из банков вымели и им приходится эмиссию подвозить. Видимо, даже в Привате запасы были не бездонными.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 14:26
Додано: Суб 23 гру, 2023 14:57
Хлам вимели, але назад в термінал не засунули.
Щось конкретно не сходиться.
А-У ! Куди поділись всі ті, хто засовує хлам у термінал?
Висновок, таких нічтожно мало.
І хлам, коли вже й надходить, масово надходить з інших джерел.
Підказка:
хлам надходить від тих, хто вивішує об'яви про продаж оптових партій 1996-го по дисконтній ціні,
від усіх тих хлопчиків з чорними сміттєвими пакетами, які без черги заходять у банківську касу гуртових сум.
А після візиту такого хлопчика,
хо-ба, фокус - і на касі лише 1996-й.
Додано: Суб 23 гру, 2023 15:20
доллар вверх и даже хлам не спешат сдавать. а обменки наоборот начинают брать хлам с удовольствием.
не сильно сдают. народ понимает 38,50 всё ещё халява, эок выше. когда я сдавал синие по 38,27 за несколько минут зашло 3 человека, все спрашивали есть ли синий шоб купить. В райфе "тетрадка" в клеточку, белые на понедельник, кому синие отдельный список, сказали отложат и наберут. без шоколадок. наверное совсем туго с клиентами если такой сервис.
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