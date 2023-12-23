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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 23 гру, 2023 14:26
sergey_sryvkin написав:
Вчора приват видав замовлення синіми. Мабуть, ВА очікує...
Та не. Это говорят, что сейчас ракета стартует, весь долларовый хлам из банков вымели и им приходится эмиссию подвозить. Видимо, даже в Привате запасы были не бездонными.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 14:57
moveton написав: sergey_sryvkin написав:
Вчора приват видав замовлення синіми. Мабуть, ВА очікує...
Та не. Это говорят, что сейчас ракета стартует, весь долларовый хлам из банков вымели и им приходится эмиссию подвозить. Видимо, даже в Привате запасы были не бездонными.
Хлам вимели, але назад в термінал не засунули.
Щось конкретно не сходиться.
А-У ! Куди поділись всі ті, хто засовує хлам у термінал?
Висновок, таких нічтожно мало.
І хлам, коли вже й надходить, масово надходить з інших джерел.
Підказка:
хлам надходить від тих, хто вивішує об'яви про продаж оптових партій 1996-го по дисконтній ціні,
від усіх тих хлопчиків з чорними сміттєвими пакетами, які без черги заходять у банківську касу гуртових сум.
А після візиту такого хлопчика,
хо-ба, фокус - і на касі лише 1996-й.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 15:20
10/9/9 написав:
А-У ! Куди поділись всі ті, хто засовує хлам у термінал?
Висновок, таких нічтожно мало.
І хлам, коли вже й надходить, масово надходить з інших джерел.
Підказка:
хлам надходить від тих, хто вивішує об'яви про продаж оптових партій 1996-го по дисконтній ціні,
від усіх тих хлопчиків з чорними сміттєвими пакетами, які без черги заходять у банківську касу гуртових сум.
А після візиту такого хлопчика,
хо-ба, фокус - і на касі лише 1996-й.
доллар вверх и даже хлам не спешат сдавать. а обменки наоборот начинают брать хлам с удовольствием.
asti написав:
Але скоріш за все не матиме продовження. Готівка вже з обіду поповзла догори, і це при тому що банки зачинені - нема гривні і хлопи здають зелененькі і синенькі на свята🤒🤒🤒))
не сильно сдают. народ понимает 38,50 всё ещё халява, эок выше. когда я сдавал синие по 38,27 за несколько минут зашло 3 человека, все спрашивали есть ли синий шоб купить. В райфе "тетрадка" в клеточку, белые на понедельник, кому синие отдельный список, сказали отложат и наберут. без шоколадок. наверное совсем туго с клиентами если такой сервис.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 16:26
10/9/9 написав: moveton написав: sergey_sryvkin написав:
Вчора приват видав замовлення синіми. Мабуть, ВА очікує...
Та не. Это говорят, что сейчас ракета стартует, весь долларовый хлам из банков вымели и им приходится эмиссию подвозить.
Хлам вимели, але назад в термінал не засунули.
Щось конкретно не сходиться.
хлам надходить від тих, хто вивішує об'яви про продаж оптових партій 1996-го по дисконтній ціні,
від усіх тих хлопчиків з чорними сміттєвими пакетами, які без черги заходять у банківську касу гуртових сум.
А після візиту такого хлопчика,
хо-ба, фокус - і на касі лише 1996-й.
На тому тижні бачив об'яву від обмінки про СКУПКУ 1996 по 37.75. Це після того, як його або не брали взагалі, або не вище 37.00
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Додано: Суб 23 гру, 2023 16:41
moveton написав: sergey_sryvkin написав:
Вчора приват видав замовлення синіми. Мабуть, ВА очікує...
Та не. Это говорят, что сейчас ракета стартует, весь долларовый хлам из банков вымели и им приходится эмиссию подвозить. Видимо, даже в Привате запасы были не бездонными.
Мені за два останні роки цікаво - ЗВІДКИ так багато відмінної якості 1996,1999 та набагато більше задовільної якості 2001,2003,2006 . Тому припускаю що "старі" нові банкноти " звідкіля взялися" . Я в Одесі в банку Восток отримую лише нову готівку,в Києві на Хоткевича буваю лише раз на місяць,готівка дуже відрізняється якістю.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 16:47
sens написав: moveton написав: sergey_sryvkin написав:
Вчора приват видав замовлення синіми. Мабуть, ВА очікує...
Та не. Это говорят, что сейчас ракета стартует, весь долларовый хлам из банков вымели и им приходится эмиссию подвозить. Видимо, даже в Привате запасы были не бездонными.
Мені за два останні роки цікаво - ЗВІДКИ так багато відмінної якості 1996,1999 та набагато більше задовільної якості 2001,2003,2006 . Тому припускаю що "старі" нові банкноти " звідкіля взялися" . Я в Одесі в банку Восток отримую лише нову готівку,в Києві на Хоткевича буваю лише раз на місяць,готівка дуже відрізняється якістю.
З найнадійніших банків - з ТРИЛІТРОВИХ банок - в когось навіть закатаних кришкою - збереглись ідеально, ймовірно навіть номери по порядку (емісійні, як зараз кажуть), куплене на початку 00-х чи на початку 10-тих. Люди масово переїжджали, здавали на життя.
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Додано: Суб 23 гру, 2023 17:45
vitaliiangel написав: 10/9/9 написав:
А-У ! Куди поділись всі ті, хто засовує хлам у термінал?
Висновок, таких нічтожно мало.
І хлам, коли вже й надходить, масово надходить з інших джерел.
Підказка:
хлам надходить від тих, хто вивішує об'яви про продаж оптових партій 1996-го по дисконтній ціні,
від усіх тих хлопчиків з чорними сміттєвими пакетами, які без черги заходять у банківську касу гуртових сум.
А після візиту такого хлопчика,
хо-ба, фокус - і на касі лише 1996-й.
доллар вверх и даже хлам не спешат сдавать. а обменки наоборот начинают брать хлам с удовольствием.
asti написав:
Але скоріш за все не матиме продовження. Готівка вже з обіду поповзла догори, і це при тому що банки зачинені - нема гривні і хлопи здають зелененькі і синенькі на свята🤒🤒🤒))
не сильно сдают. народ понимает 38,50 всё ещё халява, эок выше. когда я сдавал синие по 38,27 за несколько минут зашло 3 человека, все спрашивали есть ли синий шоб купить. В райфе "тетрадка" в клеточку, белые на понедельник, кому синие отдельный список, сказали отложат и наберут. без шоколадок. наверное совсем туго с клиентами если такой сервис.
В четвер та п'ятницю, я та дружина в райфе без проблем і замовлень пайку синіми забрали.
І в сенсі, до речі, також два депозити синіми повернули.
А от рояль та глобус незмінно білі але якість більш меньш
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