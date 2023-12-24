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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 521522523524
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:26

  sergey_sryvkin написав:Вчора приват видав замовлення синіми. Мабуть, ВА очікує... :)

Та не. Это говорят, что сейчас ракета стартует, весь долларовый хлам из банков вымели и им приходится эмиссию подвозить. Видимо, даже в Привате запасы были не бездонными.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 14:57

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:Вчора приват видав замовлення синіми. Мабуть, ВА очікує... :)

Та не. Это говорят, что сейчас ракета стартует, весь долларовый хлам из банков вымели и им приходится эмиссию подвозить. Видимо, даже в Привате запасы были не бездонными.

Хлам вимели, але назад в термінал не засунули.
Щось конкретно не сходиться.

А-У ! Куди поділись всі ті, хто засовує хлам у термінал?
Висновок, таких нічтожно мало.
І хлам, коли вже й надходить, масово надходить з інших джерел.
Підказка:
хлам надходить від тих, хто вивішує об'яви про продаж оптових партій 1996-го по дисконтній ціні,
від усіх тих хлопчиків з чорними сміттєвими пакетами, які без черги заходять у банківську касу гуртових сум.
А після візиту такого хлопчика,
хо-ба, фокус - і на касі лише 1996-й.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 15:20

  10/9/9 написав:А-У ! Куди поділись всі ті, хто засовує хлам у термінал?
Висновок, таких нічтожно мало.
І хлам, коли вже й надходить, масово надходить з інших джерел.
Підказка:
хлам надходить від тих, хто вивішує об'яви про продаж оптових партій 1996-го по дисконтній ціні,
від усіх тих хлопчиків з чорними сміттєвими пакетами, які без черги заходять у банківську касу гуртових сум.
А після візиту такого хлопчика,
хо-ба, фокус - і на касі лише 1996-й.

доллар вверх и даже хлам не спешат сдавать. а обменки наоборот начинают брать хлам с удовольствием.
  asti написав:Але скоріш за все не матиме продовження. Готівка вже з обіду поповзла догори, і це при тому що банки зачинені - нема гривні і хлопи здають зелененькі і синенькі на свята🤒🤒🤒))

не сильно сдают. народ понимает 38,50 всё ещё халява, эок выше. когда я сдавал синие по 38,27 за несколько минут зашло 3 человека, все спрашивали есть ли синий шоб купить. В райфе "тетрадка" в клеточку, белые на понедельник, кому синие отдельный список, сказали отложат и наберут. без шоколадок. наверное совсем туго с клиентами если такой сервис.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 16:26

  10/9/9 написав:
  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:Вчора приват видав замовлення синіми. Мабуть, ВА очікує... :)

Та не. Это говорят, что сейчас ракета стартует, весь долларовый хлам из банков вымели и им приходится эмиссию подвозить.

Хлам вимели, але назад в термінал не засунули.
Щось конкретно не сходиться.

хлам надходить від тих, хто вивішує об'яви про продаж оптових партій 1996-го по дисконтній ціні,
від усіх тих хлопчиків з чорними сміттєвими пакетами, які без черги заходять у банківську касу гуртових сум.
А після візиту такого хлопчика,
хо-ба, фокус - і на касі лише 1996-й.

На тому тижні бачив об'яву від обмінки про СКУПКУ 1996 по 37.75. Це після того, як його або не брали взагалі, або не вище 37.00
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 16:41

1996,1999

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:Вчора приват видав замовлення синіми. Мабуть, ВА очікує... :)

Та не. Это говорят, что сейчас ракета стартует, весь долларовый хлам из банков вымели и им приходится эмиссию подвозить. Видимо, даже в Привате запасы были не бездонными.

Мені за два останні роки цікаво - ЗВІДКИ так багато відмінної якості 1996,1999 та набагато більше задовільної якості 2001,2003,2006 . Тому припускаю що "старі" нові банкноти " звідкіля взялися" . Я в Одесі в банку Восток отримую лише нову готівку,в Києві на Хоткевича буваю лише раз на місяць,готівка дуже відрізняється якістю.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 16:47

  sens написав:
  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:Вчора приват видав замовлення синіми. Мабуть, ВА очікує... :)

Та не. Это говорят, что сейчас ракета стартует, весь долларовый хлам из банков вымели и им приходится эмиссию подвозить. Видимо, даже в Привате запасы были не бездонными.

Мені за два останні роки цікаво - ЗВІДКИ так багато відмінної якості 1996,1999 та набагато більше задовільної якості 2001,2003,2006 . Тому припускаю що "старі" нові банкноти " звідкіля взялися" . Я в Одесі в банку Восток отримую лише нову готівку,в Києві на Хоткевича буваю лише раз на місяць,готівка дуже відрізняється якістю.


З найнадійніших банків - з ТРИЛІТРОВИХ банок - в когось навіть закатаних кришкою - збереглись ідеально, ймовірно навіть номери по порядку (емісійні, як зараз кажуть), куплене на початку 00-х чи на початку 10-тих. Люди масово переїжджали, здавали на життя.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 17:45

  vitaliiangel написав:
  10/9/9 написав:А-У ! Куди поділись всі ті, хто засовує хлам у термінал?
Висновок, таких нічтожно мало.
І хлам, коли вже й надходить, масово надходить з інших джерел.
Підказка:
хлам надходить від тих, хто вивішує об'яви про продаж оптових партій 1996-го по дисконтній ціні,
від усіх тих хлопчиків з чорними сміттєвими пакетами, які без черги заходять у банківську касу гуртових сум.
А після візиту такого хлопчика,
хо-ба, фокус - і на касі лише 1996-й.

доллар вверх и даже хлам не спешат сдавать. а обменки наоборот начинают брать хлам с удовольствием.
  asti написав:Але скоріш за все не матиме продовження. Готівка вже з обіду поповзла догори, і це при тому що банки зачинені - нема гривні і хлопи здають зелененькі і синенькі на свята🤒🤒🤒))

не сильно сдают. народ понимает 38,50 всё ещё халява, эок выше. когда я сдавал синие по 38,27 за несколько минут зашло 3 человека, все спрашивали есть ли синий шоб купить. В райфе "тетрадка" в клеточку, белые на понедельник, кому синие отдельный список, сказали отложат и наберут. без шоколадок. наверное совсем туго с клиентами если такой сервис.


В четвер та п'ятницю, я та дружина в райфе без проблем і замовлень пайку синіми забрали.
І в сенсі, до речі, також два депозити синіми повернули.
А от рояль та глобус незмінно білі але якість більш меньш
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 10:59

  10/9/9 написав:
Засовувати валюти в термінал - знов таки удєл не тільки лише усіх,
а лише тих, хто постійно займається сортуванням доларів для обмінок

у привата есть неявный лимит на пополнение через терминал, далее вешают ограничение на операции пополнения, так что с объемами, которые проходят через обменки, надо иметь достаточно много народу
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 19:47

  kuzmich написав:
  10/9/9 написав:
Засовувати валюти в термінал - знов таки удєл не тільки лише усіх,
а лише тих, хто постійно займається сортуванням доларів для обмінок

у привата есть неявный лимит на пополнение через терминал, далее вешают ограничение на операции пополнения, так что с объемами, которые проходят через обменки, надо иметь достаточно много народу

Не нові долари можна самостійно поповнювати в банкоматах Прокредітбанк , чи на касах інших банків власні рахунки,чи взагалі обміняти на гривню в касі банку - на днях курс в додатку Південного був 37,65 ,на касі викупили по 37,90. Так що залежить від міста і місця
sens
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