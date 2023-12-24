бригаду
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Додано: Пон 25 гру, 2023 17:57
Додано: Пон 25 гру, 2023 18:27
Re: Клуб 200К - Теребеньки
За день до відміни фіксованого курсу я купив доляри на свою приватівську доларову карту для виплат по курсу 37,45.
Але не сталося очікуваного мною підвищення курсу доляра.
І я попав на маржу неслабеньку, тому не знімав ці кошти у виді гривні, а у виді доларів не хотів, бо зеленими віддавали.
Зараз можу зняти по курсу 37,42.
Далі чекати підвищення курсу долара думаю не слід, бо сьогодні курс долара застопорився, а значить, скоріше за все куос долара впаде.
Як мені онлайн перекинути кошти на цій карті на гривневу карту, щоб без комісу?
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