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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 522523524525
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:57

  flysoulfly написав:курс карусели Пианино сделал мощный финт ушами. :) Заявка на лидерство.
Опять в самый последний рабочий день сделает этот курс по реальному "дну" 8) - СЕО забыли себе прикупить :mrgreen: по бросовой


бригаду
Yuri_61
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 18:27

Re: Клуб 200К - Теребеньки

За день до відміни фіксованого курсу я купив доляри на свою приватівську доларову карту для виплат по курсу 37,45.
Але не сталося очікуваного мною підвищення курсу доляра.
І я попав на маржу неслабеньку, тому не знімав ці кошти у виді гривні, а у виді доларів не хотів, бо зеленими віддавали.
Зараз можу зняти по курсу 37,42.
Далі чекати підвищення курсу долара думаю не слід, бо сьогодні курс долара застопорився, а значить, скоріше за все куос долара впаде.
Як мені онлайн перекинути кошти на цій карті на гривневу карту, щоб без комісу?
Yuri_61
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Повідомлень: 2709
З нами з: 30.09.15
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 18:47

  Yuri_61 написав:За день до відміни фіксованого курсу я купив доляри на свою приватівську доларову карту для виплат по курсу 37,45.
Але не сталося очікуваного мною підвищення курсу доляра.
І я попав на маржу неслабеньку, тому не знімав ці кошти у виді гривні, а у виді доларів не хотів, бо зеленими віддавали.
Зараз можу зняти по курсу 37,42.
Далі чекати підвищення курсу долара думаю не слід, бо сьогодні курс долара застопорився, а значить, скоріше за все куос долара впаде.
Як мені онлайн перекинути кошти на цій карті на гривневу карту, щоб без комісу?

зняти в дол або євро і в обмінку. Якщо онлайн обмін на грн , комісія буде макс 50 грн
bems654556
 
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