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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 гру, 2023 17:57
flysoulfly написав:
курс карусели Пианино сделал мощный финт ушами.
Заявка на лидерство.
Опять в самый последний рабочий день сделает этот курс по реальному "дну"
- СЕО забыли себе прикупить
по бросовой
бригаду
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Yuri_61
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Додано: Пон 25 гру, 2023 18:27
За день до відміни фіксованого курсу я купив доляри на свою приватівську доларову карту для виплат по курсу 37,45.
Але не сталося очікуваного мною підвищення курсу доляра.
І я попав на маржу неслабеньку, тому не знімав ці кошти у виді гривні, а у виді доларів не хотів, бо зеленими віддавали.
Зараз можу зняти по курсу 37,42.
Далі чекати підвищення курсу долара думаю не слід, бо сьогодні курс долара застопорився, а значить, скоріше за все куос долара впаде.
Як мені онлайн перекинути кошти на цій карті на гривневу карту, щоб без комісу?
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Yuri_61
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Додано: Пон 25 гру, 2023 18:47
Yuri_61 написав:
За день до відміни фіксованого курсу я купив доляри на свою приватівську доларову карту для виплат по курсу 37,45.
Але не сталося очікуваного мною підвищення курсу доляра.
І я попав на маржу неслабеньку, тому не знімав ці кошти у виді гривні, а у виді доларів не хотів, бо зеленими віддавали.
Зараз можу зняти по курсу 37,42.
Далі чекати підвищення курсу долара думаю не слід, бо сьогодні курс долара застопорився, а значить, скоріше за все куос долара впаде.
Як мені онлайн перекинути кошти на цій карті на гривневу карту, щоб без комісу?
зняти в дол або євро і в обмінку. Якщо онлайн обмін на грн , комісія буде макс 50 грн
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