RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 523524525526>
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:57

  flysoulfly написав:курс карусели Пианино сделал мощный финт ушами. :) Заявка на лидерство.
Опять в самый последний рабочий день сделает этот курс по реальному "дну" 8) - СЕО забыли себе прикупить :mrgreen: по бросовой


бригаду
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2710
З нами з: 30.09.15
Подякував: 363 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 18:27

Re: Клуб 200К - Теребеньки

За день до відміни фіксованого курсу я купив доляри на свою приватівську доларову карту для виплат по курсу 37,45.
Але не сталося очікуваного мною підвищення курсу доляра.
І я попав на маржу неслабеньку, тому не знімав ці кошти у виді гривні, а у виді доларів не хотів, бо зеленими віддавали.
Зараз можу зняти по курсу 37,42.
Далі чекати підвищення курсу долара думаю не слід, бо сьогодні курс долара застопорився, а значить, скоріше за все куос долара впаде.
Як мені онлайн перекинути кошти на цій карті на гривневу карту, щоб без комісу?
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2710
З нами з: 30.09.15
Подякував: 363 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 18:47

  Yuri_61 написав:За день до відміни фіксованого курсу я купив доляри на свою приватівську доларову карту для виплат по курсу 37,45.
Але не сталося очікуваного мною підвищення курсу доляра.
І я попав на маржу неслабеньку, тому не знімав ці кошти у виді гривні, а у виді доларів не хотів, бо зеленими віддавали.
Зараз можу зняти по курсу 37,42.
Далі чекати підвищення курсу долара думаю не слід, бо сьогодні курс долара застопорився, а значить, скоріше за все куос долара впаде.
Як мені онлайн перекинути кошти на цій карті на гривневу карту, щоб без комісу?

зняти в дол або євро і в обмінку. Якщо онлайн обмін на грн , комісія буде макс 50 грн
bems654556
 
Повідомлень: 160
З нами з: 25.02.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:16

1996,1999

  sens написав:
  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:Вчора приват видав замовлення синіми. Мабуть, ВА очікує... :)

Та не. Это говорят, что сейчас ракета стартует, весь долларовый хлам из банков вымели и им приходится эмиссию подвозить. Видимо, даже в Привате запасы были не бездонными.

Мені за два останні роки цікаво - ЗВІДКИ так багато відмінної якості 1996,1999 та набагато більше задовільної якості 2001,2003,2006 . Тому припускаю що "старі" нові банкноти " звідкіля взялися" . Я в Одесі в банку Восток отримую лише нову готівку,в Києві на Хоткевича буваю лише раз на місяць,готівка дуже відрізняється якістю.

Київ - хвороба акорда відтепер ще у Восток,Кредіагріколь,Банк Інвестицій та Збережень,Мотор :mrgreen:
Так тримати :!:
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15185
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:17

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Yuri_61 написав:Зараз можу зняти по курсу 37,42
від 25.12. пост , це що за курс ?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15185
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 20:34

  sens написав:
  Yuri_61 написав:Зараз можу зняти по курсу 37,42
від 25.12. пост , це що за курс ?


котрий раз зрозумів, що з НБУ гратися в курсові коливання, все рівно, що в казино виграти.
напритклад, сьогодні: що за інтригу з курсом створили: курс банках ні на копійку ні вниз ні вверх в порівнянні вечером минулої пятниці.
Що за інтрига?
Так завтра вверх курс доляра чи вниз?
для багатьох це важливо, щоб бачити тенденцію.
а вони сьогодні інтриганять
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2710
З нами з: 30.09.15
Подякував: 363 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 00:28

  Yuri_61 написав:
  sens написав:
  Yuri_61 написав:Зараз можу зняти по курсу 37,42
від 25.12. пост , це що за курс ?


котрий раз зрозумів, що з НБУ гратися в курсові коливання, все рівно, що в казино виграти.
напритклад, сьогодні: що за інтригу з курсом створили: курс банках ні на копійку ні вниз ні вверх в порівнянні вечером минулої пятниці.
Що за інтрига?
Так завтра вверх курс доляра чи вниз?
для багатьох це важливо, щоб бачити тенденцію.
а вони сьогодні інтриганять


Конкретно сегодня все довольно прозрачно, но не только лишь для всех
flex123
 
Повідомлень: 206
З нами з: 10.12.08
Подякував: 26 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 01:53

  flex123 написав:
все довольно прозрачно

или довольно призрачно
flysoulfly
 
Повідомлень: 3956
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1410 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:45

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Yuri_61 написав:За день до відміни фіксованого курсу я купив доляри на свою приватівську доларову карту для виплат по курсу 37,45.
Але не сталося очікуваного мною підвищення курсу доляра.
І я попав на маржу неслабеньку, тому не знімав ці кошти у виді гривні, а у виді доларів не хотів, бо зеленими віддавали.
Зараз можу зняти по курсу 37,42.
Далі чекати підвищення курсу долара думаю не слід, бо сьогодні курс долара застопорився, а значить, скоріше за все куос долара впаде.
Як мені онлайн перекинути кошти на цій карті на гривневу карту, щоб без комісу?

Все ж таки краще зняти валюту - вчора до речі відділення і каси працювали при повному штилі. Сам вчора зняв трохи доларів з приваті на приватвкладі, раніше все якось не хотілось тратити час на черги, а вчора зайшов у одне - 1996р, зайшов у друге пристойні 2006 та і забрав. А що впаде курс валют, то не факт, самі ж вроді інакше прогнозуєте.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6377
З нами з: 19.04.12
Подякував: 98 раз.
Подякували: 992 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 08:55

  Ой+ написав:Все ж таки краще зняти валюту - вчора до речі відділення і каси працювали при повному штилі. Сам вчора зняв трохи доларів з приваті на приватвкладі, раніше все якось не хотілось тратити час на черги, а вчора зайшов у одне - 1996р, зайшов у друге пристойні 2006 та і забрав.

Фигасе штиль... В Раде просидел с полчаса последовательно в двух очередях: в начале к менеджеру, потом в кассу. В Аккорде, правда, повезло: пустое отделение и валюта была. В МТБ тоже пустое, но всю валюту растащили до меня (впервые такое в МТБ видел). А в Пивне посмотрел на длину очереди в кассу и забил.

В Привате, кстати, в кассу давно на очередь больше пяти минут не нарывался. Но толку-то? Пару недель назад пробовал забрать: заказал последовательно в трёх отделениях разной величины, везде только 1996 год, печати и т.п. Так пока на приватвкладе и лежит.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4016
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 523524525526>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 995, 996, 997
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9969 2097084
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2023 07:44
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.