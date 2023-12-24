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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 09:07

  moveton написав: В Раде просидел с полчаса последовательно в двух очередях: в начале к менеджеру, потом в кассу
какой срез настроений в очереди? - т.к. сер'йозная девальвация отменяется/откладывается на несколько месяцев, то все срочно открывают гривневклады по уже последним "жирным" ставкам :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 09:10

Re: Клуб 200К - Теребеньки

читали безумные законы? кранты все вашим депозитам, ухилянты
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 09:14

  flysoulfly написав:какой срез настроений в очереди? - т.к. сер'йозная девальвация отменяется/откладывается на несколько месяцев, то все срочно открывают гривневклады по уже последним "жирным" ставкам :?

Как отменяется?! Только что ж к ракете до среднегодового 42 пристёгивались. Про настроение не скажу. Что-то долго открывали, подписывали, я не прислушивался. Но в кассу гривну никто не сдавал.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 09:17

  nekefer написав:читали безумные законы? кранты все вашим депозитам, ухилянты

Вот прям законы? Всем депозиты обнулят? Не читал. Это сегодня уже будет или до завтра подождут?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 09:17

  moveton написав:
  flysoulfly написав:какой срез настроений в очереди? - т.к. сер'йозная девальвация отменяется/откладывается на несколько месяцев, то все срочно открывают гривневклады по уже последним "жирным" ставкам :?

Как отменяется?! Только что ж к ракете до среднегодового 42 пристёгивались
я не пристегнулся :D к ракете_до_42
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 09:33

  moveton написав:
  nekefer написав:читали безумные законы? кранты все вашим депозитам, ухилянты

Вот прям законы? Всем депозиты обнулят? Не читал. Это сегодня уже будет или до завтра подождут?

всех кто не дал взятку военкому оштрафуют на 200к и соответственно блок всех счетов, наличку то с карточки можно снять, овгз в icu сбросить можно, но депозиты 200к неразрывные, им кранты :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 09:42

  nekefer написав:всех кто не дал взятку военкому оштрафуют на 200к и соответственно блок всех счетов, наличку то с карточки можно снять, овгз в icu сбросить можно, но депозиты 200к неразрывные, им кранты :lol:

Ужасы какие. А размер взятки в законе какой прописан? Одной гривны достаточно?
moveton
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