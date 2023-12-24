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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 гру, 2023 09:07
moveton написав:
В Раде просидел с полчаса последовательно в двух очередях: в начале к менеджеру, потом в кассу
какой срез настроений в очереди? - т.к. сер'йозная девальвация отменяется/откладывается на несколько месяцев, то все срочно открывают гривневклады по уже последним "жирным" ставкам
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flysoulfly
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Додано: Вів 26 гру, 2023 09:10
читали безумные законы? кранты все вашим депозитам, ухилянты
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nekefer
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Додано: Вів 26 гру, 2023 09:14
flysoulfly написав:
какой срез настроений в очереди? - т.к. сер'йозная девальвация отменяется/откладывается на несколько месяцев, то все срочно открывают гривневклады по уже последним "жирным" ставкам
Как отменяется?! Только что ж к ракете до среднегодового 42 пристёгивались. Про настроение не скажу. Что-то долго открывали, подписывали, я не прислушивался. Но в кассу гривну никто не сдавал.
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moveton
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Додано: Вів 26 гру, 2023 09:17
nekefer написав:
читали безумные законы? кранты все вашим депозитам, ухилянты
Вот прям законы? Всем депозиты обнулят? Не читал. Это сегодня уже будет или до завтра подождут?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 09:17
moveton написав: flysoulfly написав:
какой срез настроений в очереди? - т.к. сер'йозная девальвация отменяется/откладывается на несколько месяцев, то все срочно открывают гривневклады по уже последним "жирным" ставкам
Как отменяется?! Только что ж к ракете до среднегодового 42 пристёгивались
я не пристегнулся
к ракете_до_42
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flysoulfly
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Додано: Вів 26 гру, 2023 09:42
nekefer написав:
всех кто не дал взятку военкому оштрафуют на 200к и соответственно блок всех счетов, наличку то с карточки можно снять, овгз в icu сбросить можно, но депозиты 200к неразрывные, им кранты
Ужасы какие. А размер взятки в законе какой прописан? Одной гривны достаточно?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 10:05
nekefer написав:
цены рыночные, кто больше предложит, кто сильнее запугает
Т.е. в законе сказано, что ограничения снизу нет и достаточно самого факта дачи взятки? Зачем тогда платить больше?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 10:15
moveton написав: nekefer написав:
цены рыночные, кто больше предложит, кто сильнее запугает
Т.е. в законе сказано, что ограничения снизу нет и достаточно самого факта дачи взятки? Зачем тогда платить больше?
ну а кого того умрет? ктото же должен поразвлекать господ из Лондона и Вены, зря чтоли они башляли
если дали деньги Райфу, будьте добры заплатить жизнями
Востаннє редагувалось nekefer
в Вів 26 гру, 2023 10:17, всього редагувалось 1 раз.
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