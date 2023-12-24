RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 525526527528>
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 10:17

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  moveton написав:Фигасе штиль...

Я за Прикарпаття пишу. Тут Різдво шанують і як на мене даремно людей випхали на роботу, бо по факту робота не робилась, а зарплати платити прийдеться. А те, що я застав у приваті, то безпрецедентно. В моєму містечку з 6 відділень залишилось 2 з постійними довжелезними чергами, а це хоч у футбол грай.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6378
З нами з: 19.04.12
Подякував: 98 раз.
Подякували: 992 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:12

  mustbe написав:
Код: Виділити все
USD: 37.5225 -> 37.3684 (-0.1541) ₴/$ 🔻
EUR: 41.3611 -> 41.1538 (-0.2073) ₴/€ 🔻


нацбанк - вниз,
валютчики - вниз и не вверх,
но некоторые банки в самом-самом конце дня - тупо вверх. Ну нахіба портить тенденцию?... :evil:
flysoulfly
 
Повідомлень: 3966
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1410 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 19:57

Re: Клуб 200К - Теребеньки

чи можливо пересічному відкирити рахунок зараз в закордонному банку?
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2713
З нами з: 30.09.15
Подякував: 364 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:04

  Yuri_61 написав:чи можливо пересічному відкирити рахунок зараз в закордонному банку?

Неполный год назад ответ был такой: https://finance.ua/saving/jak-i-de-vidk ... a-kordonom Скорее всего такой и остался.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4019
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:10

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 26 гру, 2023 20:25, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2713
З нами з: 30.09.15
Подякував: 364 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:12

  Yuri_61 написав:поки що законопроєкт про мобілізацію, і не факт, що цей закон без змін приймуть, але:
завтра піду і всі кошти з карток зніму.
бо наші ухилянти як ломануться знімати своє з рахунків, то завалять банківську система на раз - два
це не вам не жарти

І куди дінете ті гроші?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9372
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 881 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:13

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Yuri_61 написав:завтра піду і всі кошти з карток зніму.

Вот так БС и заваливается.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4019
З нами з: 23.03.18
Подякував: 24 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:18

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Вів 26 гру, 2023 20:26, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2713
З нами з: 30.09.15
Подякував: 364 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:20

  Yuri_61 написав:завтра піду і всі кошти з карток зніму.
бо наші ухилянти як ломануться знімати своє з рахунків, то завалять банківську систему на раз - два
сегодня ходил по многим банкам, присматривался: толп ломанувшихся ухилянтов нигде не видел... (пока? )
flysoulfly
 
Повідомлень: 3966
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1410 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:22

  moveton написав:
  Yuri_61 написав:завтра піду і всі кошти з карток зніму.

Вот так БС и заваливается.
а как же :mrgreen:

" ...не доставайся ни кому"
flysoulfly
 
Повідомлень: 3966
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1410 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 525526527528>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 995, 996, 997
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9969 2097823
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2023 07:44
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4757)
26.12.2023 19:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.