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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 гру, 2023 10:17
moveton написав:
Фигасе штиль...
Я за Прикарпаття пишу. Тут Різдво шанують і як на мене даремно людей випхали на роботу, бо по факту робота не робилась, а зарплати платити прийдеться. А те, що я застав у приваті, то безпрецедентно. В моєму містечку з 6 відділень залишилось 2 з постійними довжелезними чергами, а це хоч у футбол грай.
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:12
mustbe написав:
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USD: 37.5225 -> 37.3684 (-0.1541) ₴/$ 🔻
EUR: 41.3611 -> 41.1538 (-0.2073) ₴/€ 🔻
нацбанк - вниз,
валютчики - вниз и не вверх,
но некоторые банки в самом-самом конце дня - тупо вверх. Ну нахіба портить тенденцию?...
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flysoulfly
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Додано: Вів 26 гру, 2023 19:57
чи можливо пересічному відкирити рахунок зараз в закордонному банку?
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Yuri_61
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:04
Yuri_61 написав:
чи можливо пересічному відкирити рахунок зараз в закордонному банку?
Неполный год назад ответ был такой: https://finance.ua/saving/jak-i-de-vidk ... a-kordonom
Скорее всего такой и остался.
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moveton
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:10
...
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Вів 26 гру, 2023 20:25, всього редагувалось 3 разів.
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Yuri_61
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:12
Yuri_61 написав:
поки що законопроєкт про мобілізацію, і не факт, що цей закон без змін приймуть, але:
завтра піду і всі кошти з карток зніму.
бо наші ухилянти як ломануться знімати своє з рахунків, то завалять банківську система на раз - два
це не вам не жарти
І куди дінете ті гроші?
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Investor_K
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:13
Yuri_61 написав:
завтра піду і всі кошти з карток зніму.
Вот так БС и заваливается.
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moveton
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:18
...
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Вів 26 гру, 2023 20:26, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:20
Yuri_61 написав:
завтра піду і всі кошти з карток зніму.
бо наші ухилянти як ломануться знімати своє з рахунків, то завалять банківську систему на раз - два
сегодня ходил по многим банкам, присматривался: толп ломанувшихся ухилянтов нигде не видел... (пока? )
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:22
moveton написав: Yuri_61 написав:
завтра піду і всі кошти з карток зніму.
Вот так БС и заваливается.
а как же
" ...не доставайся ни кому"
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