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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 525526527528
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:29

  Investor_K написав:
  flysoulfly написав:
  Yuri_61 написав:завтра піду і всі кошти з карток зніму.
бо наші ухилянти як ломануться знімати своє з рахунків, то завалять банківську систему на раз - два
сегодня ходил по многим банкам, присматривался: толп ломанувшихся ухилянтов нигде не видел... (пока? )

Так там же теперь дежурят с центров комплектации. Только видят чувака, снимающего бабки -, сразу заламывают руки и повестку в зубы
ну да: этих дежурящих там видел.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:30

  Investor_K написав:
  Yuri_61 написав:поки що законопроєкт про мобілізацію, і не факт, що цей закон без змін приймуть, але:
завтра піду і всі кошти з карток зніму.
бо наші ухилянти як ломануться знімати своє з рахунків, то завалять банківську система на раз - два
це не вам не жарти

І куди дінете ті гроші?


в Институт Макса Планка
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:43

  flysoulfly написав:
  mustbe написав:
Код: Виділити все
USD: 37.5225 -> 37.3684 (-0.1541) ₴/$ 🔻
EUR: 41.3611 -> 41.1538 (-0.2073) ₴/€ 🔻

нацбанк - вниз,
валютчики - вниз и не вверх,
но некоторые банки в самом-самом конце дня - тупо вверх. Ну нахіба портить тенденцию?... :evil:


юнекс
пумб
идея

- эти трое сегодня-завтра опустят курсы онлайн50К или поднимут? - вот в чом вопрос :) для меня
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 09:49

  flysoulfly написав:
  Yuri_61 написав:завтра піду і всі кошти з карток зніму.
бо наші ухилянти як ломануться знімати своє з рахунків, то завалять банківську систему на раз - два
сегодня ходил по многим банкам, присматривался: толп ломанувшихся ухилянтов нигде не видел... (пока? )



почекайте дня коли проголосують - тоді все буде(
khmelovski
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 11:10

Re: Клуб 200К - Теребеньки

khmelovski написав:
сегодня ходил по многим банкам, присматривался: толп ломанувшихся ухилянтов нигде не видел... (пока? )

почекайте дня коли проголосують - тоді все буде(

Що не знаєте наших людей, завжди зі всім чекають до останнього. Інші не вірять, що таке можуть прийняти.
Вчора навіть Юля Тимошенко виклала відео, що не буде в такому вигляді за цей закон голосувати.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 11:17

Ша кипишу. Буря в стакане
Investor_K
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