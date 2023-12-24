|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 гру, 2023 20:29
Investor_K написав: flysoulfly написав: Yuri_61 написав:
завтра піду і всі кошти з карток зніму.
бо наші ухилянти як ломануться знімати своє з рахунків, то завалять банківську систему на раз - два
сегодня ходил по многим банкам, присматривался: толп ломанувшихся ухилянтов нигде не видел... (пока? )
Так там же теперь дежурят с центров комплектации. Только видят чувака, снимающего бабки -, сразу заламывают руки и повестку в зубы
ну да: этих дежурящих там видел.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3969
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1411 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2023 20:30
Investor_K написав: Yuri_61 написав:
поки що законопроєкт про мобілізацію, і не факт, що цей закон без змін приймуть, але:
завтра піду і всі кошти з карток зніму.
бо наші ухилянти як ломануться знімати своє з рахунків, то завалять банківську система на раз - два
це не вам не жарти
І куди дінете ті гроші?
в Институт Макса Планка
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 6488
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 536 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2023 20:43
flysoulfly написав: mustbe написав:
- Код: Виділити все
USD: 37.5225 -> 37.3684 (-0.1541) ₴/$ 🔻
EUR: 41.3611 -> 41.1538 (-0.2073) ₴/€ 🔻
нацбанк - вниз,
валютчики - вниз и не вверх,
но некоторые банки в самом-самом конце дня - тупо вверх. Ну нахіба портить тенденцию?...
юнекс
пумб
идея
- эти трое сегодня-завтра опустят курсы онлайн50К
или поднимут? - вот в чом вопрос
для меня
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3969
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1411 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 09:49
flysoulfly написав: Yuri_61 написав:
завтра піду і всі кошти з карток зніму.
бо наші ухилянти як ломануться знімати своє з рахунків, то завалять банківську систему на раз - два
сегодня ходил по многим банкам, присматривался: толп ломанувшихся ухилянтов нигде не видел... (пока? )
почекайте дня коли проголосують - тоді все буде(
-
khmelovski
-
-
- Повідомлень: 37
- З нами з: 18.12.19
- Подякував: 63 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 11:10
khmelovski написав:
сегодня ходил по многим банкам, присматривался: толп ломанувшихся ухилянтов нигде не видел... (пока? )
почекайте дня коли проголосують - тоді все буде(
Що не знаєте наших людей, завжди зі всім чекають до останнього. Інші не вірять, що таке можуть прийняти.
Вчора навіть Юля Тимошенко виклала відео, що не буде в такому вигляді за цей закон голосувати.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 926
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 11:17
Ша кипишу. Буря в стакане
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9374
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 881 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 13:15
Zochan написав:
Що не знаєте наших людей, завжди зі всім чекають до останнього. Інші не вірять, що таке можуть прийняти.
Вчора навіть Юля Тимошенко виклала відео, що не буде в такому вигляді за цей закон голосувати.
это чисто для отвода глаз, перекидываются ответственностью, никто не хочет остаться в крайним
монобольшинство бывших рыгов и зеленых все примет как задумано, людей будут давить
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 805
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 13:35
Не розумію любов до депозитів та ОВДП в Україні в період війни.
Знаєте чому?
Тому, що у другу світові війну країни: Німеччина, Великобританія, США "заморозили" всі рахунки громадян і фірм і направили ці кошти на військові потреби.
Не всі кошти потім людям повернули навіть після війни.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2712
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 442 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9969
|2098450
|
Нед 24 гру, 2023 07:44
sens
|