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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 гру, 2023 16:30
flysoulfly написав: flysoulfly написав: mustbe написав:
- Код: Виділити все
USD: 37.5225 -> 37.3684 (-0.1541) ₴/$ 🔻
EUR: 41.3611 -> 41.1538 (-0.2073) ₴/€ 🔻
нацбанк - вниз,
валютчики - вниз и не вверх,
но некоторые банки в самом-самом конце дня - тупо вверх. Ну нахіба портить тенденцию?...
юнекс
пумб
идея
- эти трое сегодня-завтра опустят курсы онлайн50К
или поднимут? - вот в чом вопрос
для меня
НБУ:
Долар 37,3684 -> 37,6194
Євро 41,1538 -> 41,6334.
Не фінансова порада:
буде тільки дорожчати.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:38
Юнекс - було 37,85, стало 37,8902
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10/9/9
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- Повідомлень: 599
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