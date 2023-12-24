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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 гру, 2023 16:30
flysoulfly написав: flysoulfly написав: mustbe написав:
- Код: Виділити все
USD: 37.5225 -> 37.3684 (-0.1541) ₴/$ 🔻
EUR: 41.3611 -> 41.1538 (-0.2073) ₴/€ 🔻
нацбанк - вниз,
валютчики - вниз и не вверх,
но некоторые банки в самом-самом конце дня - тупо вверх. Ну нахіба портить тенденцию?...
юнекс
пумб
идея
- эти трое сегодня-завтра опустят курсы онлайн50К
или поднимут? - вот в чом вопрос
для меня
НБУ:
Долар 37,3684 -> 37,6194
Євро 41,1538 -> 41,6334.
Не фінансова порада:
буде тільки дорожчати.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:38
Юнекс - було 37,85, стало 37,8902
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:04
Куди бігти? Що робити?
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Investor_K
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:05
Investor_K написав:
Куди бігти? Що робити?
Купляйте сьогодні,в п'ятницю продасте , буде на ялинку
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sens
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:07
Сенс 37,95/41.95
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lel
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:09
sens написав: Investor_K написав:
Куди бігти? Що робити?
Купляйте сьогодні,в п'ятницю продасте , буде на ялинку
Ковбасу чи яйця?
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Investor_K
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:16
lel написав:
Сенс 37,95/41.95
А було 37,85/41,85,
ще буквально кільканадцять хвилин тому.
Та й зараз на сайті стільки ж, як мінімум онлайн.
Ви куди дивитесь?
Востаннє редагувалось 10/9/9
в Сер 27 гру, 2023 17:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 17:19
Невже хлопці погнали конвертувати всі залишки красивої?
Хто не встиг, той опоздав, як кажуть.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:12
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Куди бігти? Що робити?
Купляйте сьогодні,в п'ятницю продасте , буде на ялинку
Ковбасу чи яйця?
Мізки
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sens
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:12
vitaliiangel написав:
бегите все в газмяс там дёшево
Газмяс зараз 37,65,
а завтра можливо 37,85+
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