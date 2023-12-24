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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 527528529530>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:30

  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:
  mustbe написав:
Код: Виділити все
USD: 37.5225 -> 37.3684 (-0.1541) ₴/$ 🔻
EUR: 41.3611 -> 41.1538 (-0.2073) ₴/€ 🔻

нацбанк - вниз,
валютчики - вниз и не вверх,
но некоторые банки в самом-самом конце дня - тупо вверх. Ну нахіба портить тенденцию?... :evil:


юнекс
пумб
идея

- эти трое сегодня-завтра опустят курсы онлайн50К или поднимут? - вот в чом вопрос :) для меня


НБУ:
Долар 37,3684 -> 37,6194
Євро 41,1538 -> 41,6334.

Не фінансова порада:
буде тільки дорожчати.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 16:38

Юнекс - було 37,85, стало 37,8902
10/9/9
 
Повідомлень: 605
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Подякував: 123 раз.
Подякували: 165 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:04

Куди бігти? Що робити?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:05

  Investor_K написав:Куди бігти? Що робити?

Купляйте сьогодні,в п'ятницю продасте , буде на ялинку
sens
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Повідомлень: 15203
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:07

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Сенс 37,95/41.95
lel
 
Повідомлень: 3439
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Подякував: 1094 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:09

  sens написав:
  Investor_K написав:Куди бігти? Що робити?

Купляйте сьогодні,в п'ятницю продасте , буде на ялинку

Ковбасу чи яйця?
Investor_K
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Повідомлень: 9376
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:16

  lel написав:Сенс 37,95/41.95

А було 37,85/41,85,
ще буквально кільканадцять хвилин тому.
Та й зараз на сайті стільки ж, як мінімум онлайн.
Ви куди дивитесь?
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Сер 27 гру, 2023 17:23, всього редагувалось 2 разів.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:19

Невже хлопці погнали конвертувати всі залишки красивої?
Хто не встиг, той опоздав, як кажуть.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:12

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Куди бігти? Що робити?

Купляйте сьогодні,в п'ятницю продасте , буде на ялинку

Ковбасу чи яйця?

Мізки
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:12

  vitaliiangel написав:бегите все в газмяс там дёшево

Газмяс зараз 37,65,
а завтра можливо 37,85+
10/9/9
 
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