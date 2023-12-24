|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:04
Куди бігти? Що робити?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9374
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 881 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:05
Investor_K написав:
Куди бігти? Що робити?
Купляйте сьогодні,в п'ятницю продасте , буде на ялинку
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15206
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:07
Сенс 37,95/41.95
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3439
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 397 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:09
sens написав: Investor_K написав:
Куди бігти? Що робити?
Купляйте сьогодні,в п'ятницю продасте , буде на ялинку
Ковбасу чи яйця?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9374
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 881 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:16
lel написав:
Сенс 37,95/41.95
А було 37,85/41,85,
ще буквально кільканадцять хвилин тому.
Та й зараз на сайті стільки ж, як мінімум онлайн.
Ви куди дивитесь?
Востаннє редагувалось 10/9/9
в Сер 27 гру, 2023 17:23, всього редагувалось 2 разів.
-
10/9/9
-
-
- Повідомлень: 607
- З нами з: 10.09.09
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:19
Невже хлопці погнали конвертувати всі залишки красивої?
Хто не встиг, той опоздав, як кажуть.
-
10/9/9
-
-
- Повідомлень: 607
- З нами з: 10.09.09
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:39
Встиг купити в укргазі. Дніпро. Можна зняти відразу. Але черга уууу. Тому переніс на попізже. 😃😃😃
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1199
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:48
ihorsic Знову спостерігається старий фінт Укргазу, коли він пролетів із курсом. А Укргаз протягом дня курс не змінює. Щоб не продавати валюту, операціоністи і касири масово йдуть "на обід" і вже нема кому той табун клієнтів обслужити. Тому що клієнтоорієнтовані).
-
Філ
-
-
- Повідомлень: 1761
- З нами з: 17.08.10
- Подякував: 2208 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:59
Філ я купил час назад газ мяс без проблем
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21418
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2339 раз.
- Подякували: 3321 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 27 гру, 2023 18:12
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Куди бігти? Що робити?
Купляйте сьогодні,в п'ятницю продасте , буде на ялинку
Ковбасу чи яйця?
Мізки
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15206
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 828 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9969
|2098901
|
Нед 24 гру, 2023 07:44
sens
|