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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 529530531532>
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:04

Куди бігти? Що робити?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:05

  Investor_K написав:Куди бігти? Що робити?

Купляйте сьогодні,в п'ятницю продасте , буде на ялинку
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:07

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Сенс 37,95/41.95
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:09

  sens написав:
  Investor_K написав:Куди бігти? Що робити?

Купляйте сьогодні,в п'ятницю продасте , буде на ялинку

Ковбасу чи яйця?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:16

  lel написав:Сенс 37,95/41.95

А було 37,85/41,85,
ще буквально кільканадцять хвилин тому.
Та й зараз на сайті стільки ж, як мінімум онлайн.
Ви куди дивитесь?
Востаннє редагувалось 10/9/9 в Сер 27 гру, 2023 17:23, всього редагувалось 2 разів.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:19

Невже хлопці погнали конвертувати всі залишки красивої?
Хто не встиг, той опоздав, як кажуть.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:39

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Встиг купити в укргазі. Дніпро. Можна зняти відразу. Але черга уууу. Тому переніс на попізже. 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:48

ihorsic Знову спостерігається старий фінт Укргазу, коли він пролетів із курсом. А Укргаз протягом дня курс не змінює. Щоб не продавати валюту, операціоністи і касири масово йдуть "на обід" і вже нема кому той табун клієнтів обслужити. Тому що клієнтоорієнтовані).
Філ
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 17:59

Філ я купил час назад газ мяс без проблем
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:12

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Куди бігти? Що робити?

Купляйте сьогодні,в п'ятницю продасте , буде на ялинку

Ковбасу чи яйця?

Мізки
sens
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