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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 гру, 2023 18:12
vitaliiangel написав:
бегите все в газмяс там дёшево
Газмяс зараз 37,65,
а завтра можливо 37,85+
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:14
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Куди бігти? Що робити?
Купляйте сьогодні,в п'ятницю продасте , буде на ялинку
Ковбасу чи яйця?
Сидіть рівно, Ваш курс - долар по 40+.
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10/9/9
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:17
10/9/9 написав:
Юнекс - було 37,85, стало 37,8902
Юнекс перевзувається у стрибку - 37,9702.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 18:29
10/9/9 написав: 10/9/9 написав:
Юнекс - було 37,85, стало 37,8902
Юнекс перевзувається у стрибку - 37,9702.
зранку якщо буде менше 37.9 то можна закинути на депозит у моно,киб,клирдом,кредитвест, кристал
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sens
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Додано: Сер 27 гру, 2023 19:15
Рост валюти буде до 18.01.
Потім вниз.
Не дякуйте. Замість подяки, хто бажає, купіть сенсу телячі мізки. По 18 грн/кг
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Investor_K
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Додано: Сер 27 гру, 2023 19:29
Забирав сьогодні вересневі клубні гроші в Приваті і Сенсі. Черг нема, насипають синіми з номерами підряд...
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 27 гру, 2023 19:29
Сенс
долар онлайн - було 37,85, стало 38,05
євро онлайн - було 41,85, стало 42,20
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10/9/9
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