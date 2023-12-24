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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 529530531532
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:12

  vitaliiangel написав:бегите все в газмяс там дёшево

Газмяс зараз 37,65,
а завтра можливо 37,85+
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:14

  Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Куди бігти? Що робити?

Купляйте сьогодні,в п'ятницю продасте , буде на ялинку

Ковбасу чи яйця?

Сидіть рівно, Ваш курс - долар по 40+.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:17

  10/9/9 написав:Юнекс - було 37,85, стало 37,8902

Юнекс перевзувається у стрибку - 37,9702.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 18:29

  10/9/9 написав:
  10/9/9 написав:Юнекс - було 37,85, стало 37,8902

Юнекс перевзувається у стрибку - 37,9702.
зранку якщо буде менше 37.9 то можна закинути на депозит у моно,киб,клирдом,кредитвест, кристал
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:15

Рост валюти буде до 18.01.
Потім вниз.
Не дякуйте. Замість подяки, хто бажає, купіть сенсу телячі мізки. По 18 грн/кг
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:29

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Забирав сьогодні вересневі клубні гроші в Приваті і Сенсі. Черг нема, насипають синіми з номерами підряд...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 19:29

Сенс
долар онлайн - було 37,85, стало 38,05
євро онлайн - було 41,85, стало 42,20
10/9/9
 
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