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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 гру, 2023 21:38
Дюрі-бачі написав:sens
Звісно із замовленням. В Ужгороді без замовлення валюта буває дуже рідко тому я не витрачаю час на пусті походи
У сенс та приват в різні дні треба замовляти і підтасовувати відділення поблизу один до одного. До речі як в вказаних банках і спрацювання повітряної - обидва держбанки , підхід однаковий до роботи з клієнтами чи різний у вашій місцевості
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sens
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