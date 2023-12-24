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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 530531532533
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:38

  Дюрі-бачі написав:sens Звісно із замовленням. В Ужгороді без замовлення валюта буває дуже рідко тому я не витрачаю час на пусті походи

У сенс та приват в різні дні треба замовляти і підтасовувати відділення поблизу один до одного. До речі як в вказаних банках і спрацювання повітряної - обидва держбанки , підхід однаковий до роботи з клієнтами чи різний у вашій місцевості
sens
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