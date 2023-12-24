У сенс та приват в різні дні треба замовляти і підтасовувати відділення поблизу один до одного. До речі як в вказаних банках і спрацювання повітряної - обидва держбанки , підхід однаковий до роботи з клієнтами чи різний у вашій місцевості
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Додано: Сер 27 гру, 2023 21:38
У сенс та приват в різні дні треба замовляти і підтасовувати відділення поблизу один до одного. До речі як в вказаних банках і спрацювання повітряної - обидва держбанки , підхід однаковий до роботи з клієнтами чи різний у вашій місцевості
Додано: Сер 27 гру, 2023 23:08
Re: Клуб 200К - Теребеньки
В яких банках можна переводити з карти на карту іншого банку без комісії та поповнити цю карту через банкомати-депозитарії?
Для прикладу Райффайзен, тільки тут можна переводити на суму до 270 000 на місяць.
Додано: Сер 27 гру, 2023 23:38
Додано: Чет 28 гру, 2023 00:16
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Звісно дні враховую. Мені простіше потримати кілька днів гроші на карті ніж витрачати свій час.
Відділення є поблизу, тривоги в Ужгороді не така аж і проблема: закривають двері, нових клієнтів не пускають, а тих, хто всередині якраз встигають обслужити поки Міги сядуть
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