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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 530531532533
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:38

  Дюрі-бачі написав:sens Звісно із замовленням. В Ужгороді без замовлення валюта буває дуже рідко тому я не витрачаю час на пусті походи

У сенс та приват в різні дні треба замовляти і підтасовувати відділення поблизу один до одного. До речі як в вказаних банках і спрацювання повітряної - обидва держбанки , підхід однаковий до роботи з клієнтами чи різний у вашій місцевості
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 23:08

Re: Клуб 200К - Теребеньки

В яких банках можна переводити з карти на карту іншого банку без комісії та поповнити цю карту через банкомати-депозитарії?
Для прикладу Райффайзен, тільки тут можна переводити на суму до 270 000 на місяць.
liontiger
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 23:38

  liontiger написав:В яких банках можна переводити з карти на карту іншого банку без комісії та поповнити цю карту через банкомати-депозитарії?
Для прикладу Райффайзен, тільки тут можна переводити на суму до 270 000 на місяць.

пока не хлопнет финмон. моно, пумб, прокредит и сенс посмотрите.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:16

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  sens написав:У сенс та приват в різні дні треба замовляти і підтасовувати відділення поблизу один до одного. До речі як в вказаних банках і спрацювання повітряної - обидва держбанки , підхід однаковий до роботи з клієнтами чи різний у вашій місцевості

Звісно дні враховую. Мені простіше потримати кілька днів гроші на карті ніж витрачати свій час.
Відділення є поблизу, тривоги в Ужгороді не така аж і проблема: закривають двері, нових клієнтів не пускають, а тих, хто всередині якраз встигають обслужити поки Міги сядуть
Дюрі-бачі
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