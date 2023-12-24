У сенс та приват в різні дні треба замовляти і підтасовувати відділення поблизу один до одного. До речі як в вказаних банках і спрацювання повітряної - обидва держбанки , підхід однаковий до роботи з клієнтами чи різний у вашій місцевості
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Додано: Сер 27 гру, 2023 21:38
У сенс та приват в різні дні треба замовляти і підтасовувати відділення поблизу один до одного. До речі як в вказаних банках і спрацювання повітряної - обидва держбанки , підхід однаковий до роботи з клієнтами чи різний у вашій місцевості
Додано: Сер 27 гру, 2023 23:08
Re: Клуб 200К - Теребеньки
В яких банках можна переводити з карти на карту іншого банку без комісії та поповнити цю карту через банкомати-депозитарії?
Для прикладу Райффайзен, тільки тут можна переводити на суму до 270 000 на місяць.
Додано: Сер 27 гру, 2023 23:38
Додано: Чет 28 гру, 2023 00:16
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Звісно дні враховую. Мені простіше потримати кілька днів гроші на карті ніж витрачати свій час.
Відділення є поблизу, тривоги в Ужгороді не така аж і проблема: закривають двері, нових клієнтів не пускають, а тих, хто всередині якраз встигають обслужити поки Міги сядуть
Додано: Чет 28 гру, 2023 00:58
ніхрінанє фінансовапорада
по итогу идея утром курс снизила и была сразу откуплена,
пумб до сих пор в философвском столбняке, но тоже был откуплен, а нервный юнекс"робко прячет тело жирное в утьосах" - был откуплен по его локальному минимуму, с утра, до начала его задьоргов.
популярный сегодня укргаз был сделан по 37,45 еще когда он был не так популярен, но баксы не забрал тогда по глупости - теперь там баксов.нет
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:09
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:29
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:37
Diman все стандартно , перевищення лімів
спочатку МОНО
втікла до Примату
потім Примат
побігла плакатись в ощАд.
типова схема - кидають гроші на карту, знімає кошти, робить покупки за КЕШ
розрахунок на карту. звичайно не ФОП.
як пояснить, що заходить 50К через день два на карту ?
все здорощало....тре вкладуватися , а ту фінмони подоспели.
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