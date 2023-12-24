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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 530531532533
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 21:38

  Дюрі-бачі написав:sens Звісно із замовленням. В Ужгороді без замовлення валюта буває дуже рідко тому я не витрачаю час на пусті походи

У сенс та приват в різні дні треба замовляти і підтасовувати відділення поблизу один до одного. До речі як в вказаних банках і спрацювання повітряної - обидва держбанки , підхід однаковий до роботи з клієнтами чи різний у вашій місцевості
sens
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 23:08

Re: Клуб 200К - Теребеньки

В яких банках можна переводити з карти на карту іншого банку без комісії та поповнити цю карту через банкомати-депозитарії?
Для прикладу Райффайзен, тільки тут можна переводити на суму до 270 000 на місяць.
liontiger
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2023 23:38

  liontiger написав:В яких банках можна переводити з карти на карту іншого банку без комісії та поповнити цю карту через банкомати-депозитарії?
Для прикладу Райффайзен, тільки тут можна переводити на суму до 270 000 на місяць.

пока не хлопнет финмон. моно, пумб, прокредит и сенс посмотрите.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:16

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  sens написав:У сенс та приват в різні дні треба замовляти і підтасовувати відділення поблизу один до одного. До речі як в вказаних банках і спрацювання повітряної - обидва держбанки , підхід однаковий до роботи з клієнтами чи різний у вашій місцевості

Звісно дні враховую. Мені простіше потримати кілька днів гроші на карті ніж витрачати свій час.
Відділення є поблизу, тривоги в Ужгороді не така аж і проблема: закривають двері, нових клієнтів не пускають, а тих, хто всередині якраз встигають обслужити поки Міги сядуть
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 00:58

  10/9/9 написав:
  flysoulfly написав:
  flysoulfly написав:юнекс
пумб
идея

- эти трое сегодня-завтра опустят курсы онлайн50К или поднимут? - вот в чом вопрос :) для меня

НБУ:
Долар 37,3684 -> 37,6194
Євро 41,1538 -> 41,6334.

Не фінансова порада:
буде тільки дорожчати.
ніхрінанє фінансовапорада :mrgreen:

по итогу идея утром курс снизила и была сразу откуплена,
пумб до сих пор в философвском столбняке, но тоже был откуплен, а нервный юнекс"робко прячет тело жирное в утьосах" :mrgreen: - был откуплен по его локальному минимуму, с утра, до начала его задьоргов.

популярный сегодня укргаз был сделан по 37,45 еще когда он был не так популярен, но баксы не забрал тогда по глупости - теперь там баксов.нет :evil:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:09

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:пока не хлопнет финмон. моно, пумб, прокредит и сенс посмотрите.
одну вже хлопнув, поплакалась - віддали через касу - приютив ощАд.
останнє пристаніще для пітупішнікоф - ощАД
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:29

  Goodman написав:
  vitaliiangel написав:пока не хлопнет финмон. моно, пумб, прокредит и сенс посмотрите.
одну вже хлопнув, поплакалась - віддали через касу - приютив ощАд.
останнє пристаніще для пітупішнікоф - ощАД
фінмон якого банку хлопнув і на яку суму?
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 01:37

Diman все стандартно , перевищення лімів
спочатку МОНО
втікла до Примату
потім Примат
побігла плакатись в ощАд.
типова схема - кидають гроші на карту, знімає кошти, робить покупки за КЕШ
розрахунок на карту. звичайно не ФОП.
як пояснить, що заходить 50К через день два на карту ?
все здорощало....тре вкладуватися , а ту фінмони подоспели.
Goodman
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