|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 27 гру, 2023 23:38
liontiger написав:
В яких банках можна переводити з карти на карту іншого банку без комісії та поповнити цю карту через банкомати-депозитарії?
Для прикладу Райффайзен, тільки тут можна переводити на суму до 270 000 на місяць.
пока не хлопнет финмон. моно, пумб, прокредит и сенс посмотрите.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21434
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2340 раз.
- Подякували: 3322 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 гру, 2023 00:16
sens написав:
У сенс та приват в різні дні треба замовляти і підтасовувати відділення поблизу один до одного. До речі як в вказаних банках і спрацювання повітряної - обидва держбанки , підхід однаковий до роботи з клієнтами чи різний у вашій місцевості
Звісно дні враховую. Мені простіше потримати кілька днів гроші на карті ніж витрачати свій час.
Відділення є поблизу, тривоги в Ужгороді не така аж і проблема: закривають двері, нових клієнтів не пускають, а тих, хто всередині якраз встигають обслужити поки Міги сядуть
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2009
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 343 раз.
- Подякували: 268 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 00:58
10/9/9 написав: flysoulfly написав: flysoulfly написав:
юнекс
пумб
идея
- эти трое сегодня-завтра опустят курсы онлайн50К
или поднимут? - вот в чом вопрос
для меня
НБУ:
Долар 37,3684 -> 37,6194
Євро 41,1538 -> 41,6334.
Не фінансова порада:
буде тільки дорожчати.
ніхрінанє фінансовапорада
по итогу идея утром курс снизила и была сразу откуплена,
пумб до сих пор в философвском столбняке, но тоже был откуплен, а нервный юнекс"робко прячет тело жирное в утьосах"
- был откуплен по его локальному минимуму, с утра, до начала его задьоргов.
популярный сегодня укргаз был сделан по 37,45 еще когда он был не так популярен, но баксы не забрал тогда по глупости - теперь там баксов.нет
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3975
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1414 раз.
- Подякували: 203 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:09
vitaliiangel написав:
пока не хлопнет финмон. моно, пумб, прокредит и сенс посмотрите.
одну вже хлопнув, поплакалась - віддали через касу - приютив ощАд.
останнє пристаніще для пітупішнікоф - ощАД
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6298
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 753 раз.
- Подякували: 559 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:29
Goodman написав: vitaliiangel написав:
пока не хлопнет финмон. моно, пумб, прокредит и сенс посмотрите.
одну вже хлопнув, поплакалась - віддали через касу - приютив ощАд.
останнє пристаніще для пітупішнікоф - ощАД
фінмон якого банку хлопнув і на яку суму?
-
Diman
-
-
- Повідомлень: 683
- З нами з: 11.07.13
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 01:37
Diman все стандартно , перевищення лімів
спочатку МОНО
втікла до Примату
потім Примат
побігла плакатись в ощАд.
типова схема - кидають гроші на карту, знімає кошти, робить покупки за КЕШ
розрахунок на карту. звичайно не ФОП.
як пояснить, що заходить 50К через день два на карту ?
все здорощало....тре вкладуватися , а ту фінмони подоспели.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 6298
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 753 раз.
- Подякували: 559 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 08:24
vitaliiangel написав: liontiger написав:
В яких банках можна переводити з карти на карту іншого банку без комісії та поповнити цю карту через банкомати-депозитарії?
Для прикладу Райффайзен, тільки тут можна переводити на суму до 270 000 на місяць.
пока не хлопнет финмон. моно, пумб, прокредит и сенс посмотрите.
Якщо саме банкомат депозит,то прокредит та аваль , якщо термінал та приватвклад а потім тропа а юнекс і сеп. Далі більше якщо підключати касу.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15224
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 829 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 гру, 2023 09:23
-
nekefer
-
-
- Повідомлень: 805
- З нами з: 24.10.14
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 10:01
-
sens
-
-
- Повідомлень: 15224
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 829 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 28 гру, 2023 10:23
flysoulfly написав: 10/9/9 написав: flysoulfly написав:
ніхрінанє фінансовапорада
по итогу идея утром курс снизила и была сразу откуплена,
пумб до сих пор в философвском столбняке, но тоже был откуплен, а нервный юнекс"робко прячет тело жирное в утьосах"
- был откуплен по его локальному минимуму, с утра, до начала его задьоргов.
популярный сегодня укргаз был сделан по 37,45 еще когда он был не так популярен, но баксы не забрал тогда по глупости - теперь там баксов.нет
Какой курс был в робком юнексе? Что жирный пумб предлагал?
Устроил себе вчера выходной, нельзя расслабляться ни на минуту, сегодня уже 37.8 минимум, кеды зашнуровал.
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2234
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9969
|2099360
|
Нед 24 гру, 2023 07:44
sens
|