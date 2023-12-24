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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 531532533534
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 10:26

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  sens написав:надійність джерела?

курс долара бачили?
ляксеевич теж пропав , рятує свої мегадохідні джерела в гривні
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 10:36

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Пока пил чай пумб в приложении изменил курс, больше 38 теперь.

Обмен в приложении газмяса выдает ошибку.

Все пропало.
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 10:38

Re: Клуб 200К - Теребеньки

В Укргазбанке только ленивый вчера не купил я в 20:00 успел п поменяли в 0000
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 10:38

  Goodman написав:
  sens написав:надійність джерела?

курс долара бачили?
ляксеевич теж пропав , рятує свої мегадохідні джерела в гривні

Даже ярые гривнепатриоты побежали по банкам. Может и Зебра постучал копытами, 34 не дождался
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 10:40

С газмясом мой прокол, суммы недостаточно, они тупо ошибку бросали
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 10:44

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Proofy написав:Даже ярые гривнепатриоты побежали по банкам. Может и Зебра постучал копытами, 34 не дождался

Справді вірите, що Зебра коли переконував інших про 34, сидів в гривні?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 10:45

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Proofy написав:Даже ярые гривнепатриоты побежали по банкам. Может и Зебра постучал копытами, 34 не дождался

Примат перед цим дав сигнал - "" до дії""
Погодили 2 переказа з кредитки на карту іншого банку без комісу.
29999х2 , це далеко не 200К , але теж пріятно.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 10:57

  Zochan написав:
Proofy написав:Даже ярые гривнепатриоты побежали по банкам. Может и Зебра постучал копытами, 34 не дождался

Справді вірите, що Зебра коли переконував інших про 34, сидів в гривні?
мне было фиолетово, что там Зебра вещал и в чем он сидел, чудак-человек, действовать надо на моменте, а тут 34 это фантастика
Proofy
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