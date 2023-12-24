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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 28 гру, 2023 10:26
sens написав:
надійність джерела?
курс долара бачили?
ляксеевич теж пропав , рятує свої мегадохідні джерела в гривні
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Goodman
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Додано: Чет 28 гру, 2023 10:36
Пока пил чай пумб в приложении изменил курс, больше 38 теперь.
Обмен в приложении газмяса выдает ошибку.
Все пропало.
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Proofy
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Додано: Чет 28 гру, 2023 10:38
В Укргазбанке только ленивый вчера не купил я в 20:00 успел п поменяли в 0000
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sl2023x4
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Додано: Чет 28 гру, 2023 10:38
Goodman написав: sens написав:
надійність джерела?
курс долара бачили?
ляксеевич теж пропав , рятує свої мегадохідні джерела в гривні
Даже ярые гривнепатриоты побежали по банкам. Может и Зебра постучал копытами, 34 не дождался
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Proofy
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Додано: Чет 28 гру, 2023 10:40
С газмясом мой прокол, суммы недостаточно, они тупо ошибку бросали
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Додано: Чет 28 гру, 2023 10:44
Proofy написав:Даже ярые гривнепатриоты побежали по банкам. Может и Зебра постучал копытами, 34 не дождался
Справді вірите, що Зебра коли переконував інших про 34, сидів в гривні?
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Zochan
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Додано: Чет 28 гру, 2023 10:45
Proofy написав:
Даже ярые гривнепатриоты побежали по банкам. Может и Зебра постучал копытами, 34 не дождался
Примат перед цим дав сигнал - "" до дії""
Погодили 2 переказа з кредитки на карту іншого банку без комісу.
29999х2 , це далеко не 200К , але теж пріятно.
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Goodman
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Додано: Чет 28 гру, 2023 10:57
Zochan написав:
Proofy написав:Даже ярые гривнепатриоты побежали по банкам. Может и Зебра постучал копытами, 34 не дождался
Справді вірите, що Зебра коли переконував інших про 34, сидів в гривні?
мне было фиолетово, что там Зебра вещал и в чем он сидел, чудак-человек, действовать надо на моменте, а тут 34 это фантастика
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Proofy
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Нед 24 гру, 2023 07:44
sens
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