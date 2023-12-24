RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 533534535536537>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:12

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Коли зливатись?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9379
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:13

Re: Клуб 200К - Теребеньки

vitaliiangel написав:
  10/9/9 написав:
  vitaliiangel написав:бегите все в газмяс там дёшево

Газмяс зараз 37,65,
а завтра можливо 37,85+

37,90 кто не успел тот опоздал. а вчера был 37,65


Південний вчора і сьогодні до 9 було 37.60. Зараз 38.20.
Zochan
 
Повідомлень: 929
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:19

  Investor_K написав:Коли зливатись?
вчора
flysoulfly
 
Повідомлень: 3981
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1414 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:24

  flysoulfly написав:
  Investor_K написав:Коли зливатись?
вчора

Ніт
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9379
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:26

  Investor_K написав:
  flysoulfly написав:
  Investor_K написав:Коли зливатись?
вчора

Ніт
hit!
flysoulfly
 
Повідомлень: 3981
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1414 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:30

  Investor_K написав:Коли зливатись?
в след году
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 24.10.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:32

на 10:00

Зображення
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21443
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2340 раз.
Подякували: 3322 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:33

  Proofy написав:
  Investor_K написав:Коли зливатись?
в след году

Так.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9379
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 882 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:34

  vitaliiangel написав:
  10/9/9 написав:
  vitaliiangel написав:бегите все в газмяс там дёшево

Газмяс зараз 37,65,
а завтра можливо 37,85+

37,90 кто не успел тот опоздал. а вчера был 37,65
37.45 писали вчера газмяс раздавал, что очень огорчает с сегодняшним днём
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 24.10.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:36

  vitaliiangel написав:Зображення
38.7 уже есть курсы на продажу.
Ракета набирает скорость не по детски
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 24.10.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 533534535536537>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: тарасов і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 995, 996, 997
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9969 2099489
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2023 07:44
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2729)
28.12.2023 11:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.