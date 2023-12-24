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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 28 гру, 2023 11:12
Коли зливатись?
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Investor_K
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:13
vitaliiangel написав: 10/9/9 написав: vitaliiangel написав:
бегите все в газмяс там дёшево
Газмяс зараз 37,65,
а завтра можливо 37,85+
37,90 кто не успел тот опоздал. а вчера был 37,65
Південний вчора і сьогодні до 9 було 37.60. Зараз 38.20.
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:19
Investor_K написав:
Коли зливатись?
вчора
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flysoulfly
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:24
flysoulfly написав: Investor_K написав:
Коли зливатись?
вчора
Ніт
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:26
Investor_K написав: flysoulfly написав: Investor_K написав:
Коли зливатись?
вчора
Ніт
hit!
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:30
Investor_K написав:
Коли зливатись?
в след году
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:32
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vitaliiangel
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:33
Proofy написав: Investor_K написав:
Коли зливатись?
в след году
Так.
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Investor_K
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Додано: Чет 28 гру, 2023 11:34
vitaliiangel написав: 10/9/9 написав: vitaliiangel написав:
бегите все в газмяс там дёшево
Газмяс зараз 37,65,
а завтра можливо 37,85+
37,90 кто не успел тот опоздал. а вчера был 37,65
37.45 писали вчера газмяс раздавал, что очень огорчает с сегодняшним днём
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Proofy
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