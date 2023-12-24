|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 28 гру, 2023 11:43
Proofy написав:
37.45 писали вчера газмяс раздавал, что очень огорчает с сегодняшним днём[/quote]
Не було вчора 37,45 в газмясі. К50- па37,65.
К200- приблизно па 37,92(з комісом). Вчора було мені дорохо-бохато.
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2968
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 367 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 11:43
норм, по -15..-25 коп в день, кто в гривнедепо по 18% вкладывался и овгз кусают мониторы, чтоб хотя бы урвать депо до уровня убыточности
-
kuzmich
-
-
- Повідомлень: 302
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 11:51
kuzmich написав:
норм, по -15..-25 коп в день, кто в гривнедепо по 18% вкладывался и овгз кусают мониторы, чтоб хотя бы урвать депо до уровня убыточности
Успех персонаж на соседней ветке вел речь раньше о стовбчыках ... поседел наверное
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2240
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 11:52
Социальный курс я так понимаю в этом году не увидим
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 2240
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 173 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 11:56
Proofy написав:
Социальный курс я так понимаю в этом году не увидим
Можливо, і в наступному...
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9379
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 882 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 12:00
Proofy написав: kuzmich написав:
норм, по -15..-25 коп в день, кто в гривнедепо по 18% вкладывался и овгз кусают мониторы, чтоб хотя бы урвать депо до уровня убыточности
Успех персонаж на соседней ветке вел речь раньше о стовбчыках ... поседел наверное
не исключено,
но на публику они еслишо - то сразу достают из широких штанин кривую доходности гривнеинструментов но обязательно с хитрого момента
, например, с последних чисел февраля 2015
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3981
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1414 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 12:01
Proofy написав: Investor_K написав:
Коли зливатись?
в след году
декабрь 2024 ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3981
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1414 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 12:02
Юнекс онлайн долар
знов перевзувається у стрибку, зранку 38,05, зараз 38,10.
-
10/9/9
-
-
- Повідомлень: 620
- З нами з: 10.09.09
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 12:16
Укргаз онлайн долар,
вчора 37,65,
сьогодні зранку 37,9,
зараз 38,2.
Гарно газує!
-
10/9/9
-
-
- Повідомлень: 620
- З нами з: 10.09.09
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 165 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 гру, 2023 12:18
10/9/9 написав:
Гарно газує!
vitaliiangel написав:
бегите все в газмяс там дёшево
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 21443
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2340 раз.
- Подякували: 3322 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9969
|2099489
|
Нед 24 гру, 2023 07:44
sens
|