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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 534535536537>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:43

  Proofy написав:
37.45 писали вчера газмяс раздавал, что очень огорчает с сегодняшним днём[/quote]


Не було вчора 37,45 в газмясі. К50- па37,65.
К200- приблизно па 37,92(з комісом). Вчора було мені дорохо-бохато.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:43

Re: Клуб 200К - Теребеньки

норм, по -15..-25 коп в день, кто в гривнедепо по 18% вкладывался и овгз кусают мониторы, чтоб хотя бы урвать депо до уровня убыточности
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:51

  kuzmich написав:норм, по -15..-25 коп в день, кто в гривнедепо по 18% вкладывался и овгз кусают мониторы, чтоб хотя бы урвать депо до уровня убыточности
Успех персонаж на соседней ветке вел речь раньше о стовбчыках ... поседел наверное
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:52

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Социальный курс я так понимаю в этом году не увидим
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 11:56

  Proofy написав:Социальный курс я так понимаю в этом году не увидим

Можливо, і в наступному...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:00

  Proofy написав:
  kuzmich написав:норм, по -15..-25 коп в день, кто в гривнедепо по 18% вкладывался и овгз кусают мониторы, чтоб хотя бы урвать депо до уровня убыточности
Успех персонаж на соседней ветке вел речь раньше о стовбчыках ... поседел наверное
:mrgreen: не исключено,
но на публику они еслишо - то сразу достают из широких штанин кривую доходности гривнеинструментов но обязательно с хитрого момента 8) , например, с последних чисел февраля 2015 :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:01

  Proofy написав:
  Investor_K написав:Коли зливатись?
в след году
декабрь 2024 ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:02

Юнекс онлайн долар
знов перевзувається у стрибку, зранку 38,05, зараз 38,10.
10/9/9
 
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Укргаз онлайн долар,
вчора 37,65,
сьогодні зранку 37,9,
зараз 38,2.

Гарно газує!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:18

  10/9/9 написав:Гарно газує!
  vitaliiangel написав:бегите все в газмяс там дёшево
vitaliiangel
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