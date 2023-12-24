RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 535536537538539>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:20

Сенс
долар онлайн вчора 38,05,
зараз 38,25.
10/9/9
 
Повідомлень: 628
З нами з: 10.09.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:20

Re: Клуб 200К - Теребеньки

а як часто оновлюються таблички там де автоматично?

Клірінг. курс в застосунку долар 37.99 (вранці був 37.85)
daap
 
Повідомлень: 182
З нами з: 08.01.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:29

Пpивaт, oнлaйн дoлap,
триматись більш нема сечі, 38.0228
10/9/9
 
Повідомлень: 628
З нами з: 10.09.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:37

время собирать сливки

vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21446
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2340 раз.
Подякували: 3322 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:41

20.12

  vitaliiangel написав:в условиях роста или падения курсов карусель не работает. Когда рост, продавцы поднимают курсы "с запасом", а покупатели наоборот не спешат. То же и с падением, покупатели быстрее снижают курс покупки, чем продавцы. Оно и понятно никто не хочет "попасть".

киев 37,95
Пивденный - 37.900

нбу разрешил девал со скоростью 10 коп в день
под ёлочку ждём 38,50-38,60
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21446
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2340 раз.
Подякували: 3322 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:46

Re: Клуб 200К - Теребеньки

міжбанк рівною планкою
може пора зливатися в гривню але не вкладати в конверти а почекати зниження?
daap
 
Повідомлень: 182
З нами з: 08.01.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:58

  daap написав:міжбанк рівною планкою
може пора зливатися в гривню але не вкладати в конверти а почекати зниження?

Курс 38.02. Может пора сливаться в доллар? :)
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2245
З нами з: 24.10.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:07

Ощад онлайн теж не витримав, 38.1000
10/9/9
 
Повідомлень: 628
З нами з: 10.09.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:09

  10/9/9 написав:Ощад онлайн теж не витримав, 38.1000


ну я не Ігор Лєксєіч, топити за гривню не буду :D

(соррі цитата мала бути не до вас а до повідомлення вище)
Востаннє редагувалось daap в Чет 28 гру, 2023 13:10, всього редагувалось 1 раз.
daap
 
Повідомлень: 182
З нами з: 08.01.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:09

На черзі знов приват. Шо там як там? Буде 38,1228?
10/9/9
 
Повідомлень: 628
З нами з: 10.09.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 535536537538539>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 995, 996, 997
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9969 2099667
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 гру, 2023 07:44
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10678)
28.12.2023 13:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.