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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 28 гру, 2023 12:20
Сенс
долар онлайн вчора 38,05,
зараз 38,25.
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10/9/9
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Додано: Чет 28 гру, 2023 12:20
а як часто оновлюються таблички там де автоматично?
Клірінг. курс в застосунку долар 37.99 (вранці був 37.85)
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daap
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Додано: Чет 28 гру, 2023 12:29
Пpивaт, oнлaйн дoлap,
триматись більш нема сечі, 38.0228
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Додано: Чет 28 гру, 2023 12:37
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vitaliiangel
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Додано: Чет 28 гру, 2023 12:41
20.12
vitaliiangel написав:
в условиях роста или падения курсов карусель не работает. Когда рост, продавцы поднимают курсы "с запасом", а покупатели наоборот не спешат. То же и с падением, покупатели быстрее снижают курс покупки, чем продавцы. Оно и понятно никто не хочет "попасть".
киев 37,95
Пивденный - 37.900
нбу разрешил девал со скоростью 10 коп в деньпод ёлочку ждём 38,50-38,60
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vitaliiangel
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Додано: Чет 28 гру, 2023 12:46
міжбанк рівною планкою
може пора зливатися в гривню але не вкладати в конверти а почекати зниження?
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daap
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Додано: Чет 28 гру, 2023 12:58
daap написав:
міжбанк рівною планкою
може пора зливатися в гривню але не вкладати в конверти а почекати зниження?
Курс 38.02. Может пора сливаться в доллар?
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Proofy
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Додано: Чет 28 гру, 2023 13:07
Ощад онлайн теж не витримав, 38.1000
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10/9/9
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Додано: Чет 28 гру, 2023 13:09
10/9/9 написав:
Ощад онлайн теж не витримав, 38.1000
ну я не Ігор Лєксєіч, топити за гривню не буду
(соррі цитата мала бути не до вас а до повідомлення вище)
Востаннє редагувалось daap
в Чет 28 гру, 2023 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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daap
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Додано: Чет 28 гру, 2023 13:09
На черзі знов приват. Шо там як там? Буде 38,1228?
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10/9/9
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