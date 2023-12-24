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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 536537538539>
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:10

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  flysoulfly написав:
  Proofy написав:
  kuzmich написав:норм, по -15..-25 коп в день, кто в гривнедепо по 18% вкладывался и овгз кусают мониторы, чтоб хотя бы урвать депо до уровня убыточности
Успех персонаж на соседней ветке вел речь раньше о стовбчыках ... поседел наверное
:mrgreen: не исключено,
но на публику они еслишо - то сразу достают из широких штанин кривую доходности гривнеинструментов но обязательно с хитрого момента 8) , например, с последних чисел февраля 2015 :mrgreen:

Хлопаки, а може ви б пішли замінили мене хоч на 1рік?
Може б тоді знали, що таке цінність життя?
Може тоді б знали, що рахування копійок з каруселей і т.п. - це "ніпрощо", це типу "легка нежить"!

На рахунок моїх фінансів, то я ще влітку казав що в мене основні гривнедепо завершуються в жовтні/листопаді. Тобто - вже давно завершились.
Що я з ними зробив далі - цього разу спеціально не розписую на загал!(і так ніхто цього не цінить)

Але, все ж таки - одній людині я тут написав їй в приват - що, куди і скільки я порозкладав.


п.с.
А взагалі, годі вам рахувати копійки з каруселей і депо!
Ласкаво просимо вступати до лав ЗСУ! :D
Тут будете і одягнуті, і ситі, і ще й буде можливість заробити 120 000грн ЩОМІСЯЦЯ!
Стати мільйонером всього лиш за 1 рік - тепер стало реально і легально!!! :D
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:17

Успіх.
Пишайтеся тим, що Ви в ЗСУ!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:18

  Успіх написав:Тут будете і одягнуті, і ситі, і ще й буде можливість заробити 120 000грн ЩОМІСЯЦЯ!
Стати мільйонером всього лиш за 1 рік - тепер стало реально і легально!!! :D

это просто рай какой-то
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:22

  Успіх написав:
  flysoulfly написав:
Успех персонаж на соседней ветке вел речь раньше о стовбчыках ... поседел наверное

Хлопаки, а може ви б пішли замінили мене хоч на 1рік?
Може б тоді знали, що таке цінність життя?
Може тоді б знали, що рахування копійок з каруселей і т.п. - це "ніпрощо", це типу "легка нежить"!

На рахунок моїх фінансів, то я ще влітку казав що в мене основні гривнедепо завершуються в жовтні/листопаді. Тобто - вже давно завершились.
Що я з ними зробив далі - цього разу спеціально не розписую на загал!(і так ніхто цього не цінить)

Але, все ж таки - одній людині я тут написав їй в приват - що, куди і скільки я порозкладав.


п.с.
А взагалі, годі вам рахувати копійки з каруселей і депо!
Ласкаво просимо вступати до лав ЗСУ! :D
Тут будете і одягнуті, і ситі, і ще й буде можливість заробити 120 000грн ЩОМІСЯЦЯ!
Стати мільйонером всього лиш за 1 рік - тепер стало реально і легально!!![/quote] Щиро дякую вам за допис.
Здоров'я і успіхів вам, друже!
А після 60 зовсім не беруть до лав? Хоч куди-небудь.
Я тільки на початку сьомого десятку, 61 с половиною.
Востаннє редагувалось J1L4gq23S8ft5wD в Чет 28 гру, 2023 13:31, всього редагувалось 1 раз.
J1L4gq23S8ft5wD
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:30

  10/9/9 написав:На черзі знов приват. Шо там як там? Буде 38,1228?
нельзя сдавать рубежи, пенсы по нему ориентируются, паника наберёт обороты
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:34

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  J1L4gq23S8ft5wD написав:після 60 зовсім не беруть до лав?
было бы желание, думаю всем рады
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:39

  Proofy написав:
  J1L4gq23S8ft5wD написав:після 60 зовсім не беруть до лав?
было бы желание, думаю всем рады
Надо будет проверить после Нового года.
В этом и прошлом году не взяли никуда, это за себя говорю.
J1L4gq23S8ft5wD
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:57

  Proofy написав:
  10/9/9 написав:На черзі знов приват. Шо там як там? Буде 38,І228?
нельзя сдавать рубежи, пенсы по нему ориентируются, паника наберёт обороты

38.І679 вже.
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:23

  10/9/9 написав:
  Proofy написав:
  10/9/9 написав:На черзі знов приват. Шо там як там? Буде 38,І228?
нельзя сдавать рубежи, пенсы по нему ориентируются, паника наберёт обороты

38.І679 вже.
так 39 уже в обмене

Зы пока понял в привате в тумбе, курс вырос
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 14:25

не паникуйте с весны снова пойдём на 37. Если фин.помощь не порежут.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 28 гру, 2023 14:26, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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