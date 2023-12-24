Додано: Чет 28 гру, 2023 13:22

Успіх написав: flysoulfly написав: Успех персонаж на соседней ветке вел речь раньше о стовбчыках ... поседел наверное Успех персонаж на соседней ветке вел речь раньше о стовбчыках ... поседел наверное

Хлопаки, а може ви б пішли замінили мене хоч на 1рік?Може б тоді знали, що таке цінність життя?Може тоді б знали, що рахування копійок з каруселей і т.п. - це "ніпрощо", це типу "легка нежить"!На рахунок моїх фінансів, то я ще влітку казав що в мене основні гривнедепо завершуються в жовтні/листопаді. Тобто - вже давно завершились.Що я з ними зробив далі - цього разу спеціально не розписую на загал!(і так ніхто цього не цінить)Але, все ж таки - одній людині я тут написав їй в приват - що, куди і скільки я порозкладав.п.с.А взагалі, годі вам рахувати копійки з каруселей і депо!Ласкаво просимо вступати до лав ЗСУ!Тут будете і одягнуті, і ситі, і ще й буде можливість заробити 120 000грн ЩОМІСЯЦЯ!Стати мільйонером всього лиш за 1 рік - тепер стало реально і легально!!![/quote] Щиро дякую вам за допис.Здоров'я і успіхів вам, друже!А після 60 зовсім не беруть до лав? Хоч куди-небудь.Я тільки на початку сьомого десятку, 61 с половиною.